Doğum yapan Iskra Lawrence formunu korumak için tırmandı

Müzisyen Philip Payne ile aşk yaşayan İngiliz model Iskra Lawrence, önceki gün New York'taki kırsal bir alanda objektiflere yansıdı. Kamuflaj desenli tayt ve spor body giydiği görülen Lawrence, doğada egzersiz yaptı.

Tempolu şekilde bir tepeye çıkan merdivenleri tırmanan model, bu sırada koronavirüsten korunmak adına kullandığı maskeyi çıkarmadı.



Merdivenleri inerken maskesini çıkararak derin nefes alan Iskra Lawrence, bir ara kendisini görüntüleyen muhabirlerle şakalaştı.

Geçtiğimiz haziran ayında ilk kez anne olan 29 yaşındaki Lawrence, neşeli halleriyle de dikkat çekti.

SUDA DOĞUM YAPTI

Öte yandan Lawrence, hastaneye gitmek yerine evde suda doğum yapmıştı.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü model, "Dünyanın en zor ve en büyülü şeyi" ifadelerini kullanmıştı.

