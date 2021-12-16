Doğum yaptıktan sonra vücudunun değişimini gösterdi! “Gurur duyuyorum”

Doğum sonrasındaki aşamada Jasmine kadın bedenindeki çatlakların oluşmasının normal olduğunu belirtti. Vücudunu ve özellikle karnındaki çatlakları sergilemek Jasmine'in anne adayları tarafından övgü dolu yorumlar almasına neden oldu. Ancak sosyal medyadaki bazı kullanıcılar Jasmine’nin çatlaklarını ve vücudundaki deformansyonlarını göstermesini eleştirdi. 18 yaşındaki genç kadın çatlaklarını gösterdiği gönderisinde, “İnsanları bu durumun ne kadar iğrenç olduğunu ve kötü göründüğünü söylüyorlar. Ancak ben onlarla gurur duyuyorum çünkü içimde büyüyen bir bebeği sembolize ediyor” dedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Doğum sonrasında deformansyonlarına dair paylaştığı gönderisinde Jasmine kullanıcıların hedefi haline geldi. Bazı kullanıcılar onu cesareti için tebrik ederken bazıları ise sağlıklı yaşam tüyoları vermeyi tercih etti. Doğumdan sonra hızla kilo verilmesinin dezavantaj oluşturduğunu dile getiren kullanıcılar diyet yapmasını tavsiye etti. Çok sayıda kişi Jasmine'i doğum sonrası vücudu hakkında çok açık olduğu için olumlu yorumlar yaptı.



