Kızını emzirdikten sonra bir göğsü diğerden daha büyük kaldı! Yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan sosyal medya fenomeni, yeni doğum yapan bir anne. Ancak genç kadın kızını emzirdikten sonra bir göğsünün diğerinden daha büyük olduğunu fark ettiğini söyleyerek TikTok hesabından yardım istedi. Göğsünün daha büyük görünmesinin nedeni olarak kızı Poppy’nin sadece tek taraftan emme isteğini gösterdi.

“BİRİ BANA YARDIM ETSİN”

Doğumdan sonra vücudunda yaşayacağı değişiklikler konusunda birçok kitap okuduğunu ve video izlediğini dile getiren Abbie Herbert, TikTok paylaşımına “Doğumdan sonra kimsenin size söylemediği bir durum. Bebeğinizi sadece bir taraftan beslenmesine izin verirseniz neler olabileceğini kimse bana söylemedi” notunu ekledi.

Herbert’in paylaşımından sonra bir takipçisi sağlık açısından önemli bir tüyoda bulundu. Bebeklerin boyun açısı nedeniyle bir tarafı tercih ettiklerini dile getiren takipçisi emzirmeye benzer bir düzenek bile büyüyen göğsünü eski seviyeye getirebileceğini söyledi.



