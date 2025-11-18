Doğumdan sonra unutkanlık başladı ama önemsemedi! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi!

ABD’nin Tennessee eyaletinin Knoxville kentinde yaşayan Staci Marklin unutkanlık yaşamaya başladı ve bu durumunu doğum sonrası fiziksel ve psikolojik yorgunluğuna bağladı. Gün geçtikçe daha da zor durumda kalan kadın doktora gidince gerçeği öğrendi.

TARAMALARDA ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Talihsiz kadına erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi konuldu. Eski bir bakım evi hemşiresi olan Marklin, belirtilerin ne zaman başladığını hatırlamadığını, doğumdan önce ve sonra hafızasıyla ilgili sorunlar yaşadığını söyledi.

Marklin, “Oğlumun doğum gününü sık sık unutuyorum. Yeni bir bilgiyi hatırlamak benim için çok zor. Biri bilmediğim bir şey sorduğunda yoğun bir korku duyuyorum” dedi. Teşhis konulduğundan beri kısa süreli hafızasının kötüleştiğini ve bu durumun şu anda üç yaşında olan çocuğuna ebeveynlik yapmasını son derece zorlaştırdığını itiraf etti.