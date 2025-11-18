Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Doğumdan sonra unutkanlık başladı ama önemsemedi! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi!

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan 47 yaşındaki Staci Marklin, doğum sonrasında hafıza kaybı yaşamaya başladı. Marklin, bu durumu hamilelikten dolayı aşırı yorgun olmasına ve uzun saatler çalışmasına bağladı. Fakat acı gerçek doktora gidince ortaya çıktı.

Doğumdan sonra unutkanlık başladı ama önemsemedi! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi!

ABD’nin Tennessee eyaletinin Knoxville kentinde yaşayan Staci Marklin unutkanlık yaşamaya başladı ve bu durumunu doğum sonrası fiziksel ve psikolojik yorgunluğuna bağladı. Gün geçtikçe daha da zor durumda kalan kadın doktora gidince gerçeği öğrendi.

Doğumdan sonra unutkanlık başladı ama önemsemedi! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi! 1

TARAMALARDA ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Talihsiz kadına erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi konuldu. Eski bir bakım evi hemşiresi olan Marklin, belirtilerin ne zaman başladığını hatırlamadığını, doğumdan önce ve sonra hafızasıyla ilgili sorunlar yaşadığını söyledi.

Doğumdan sonra unutkanlık başladı ama önemsemedi! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi! 2

Marklin, “Oğlumun doğum gününü sık sık unutuyorum. Yeni bir bilgiyi hatırlamak benim için çok zor. Biri bilmediğim bir şey sorduğunda yoğun bir korku duyuyorum” dedi. Teşhis konulduğundan beri kısa süreli hafızasının kötüleştiğini ve bu durumun şu anda üç yaşında olan çocuğuna ebeveynlik yapmasını son derece zorlaştırdığını itiraf etti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken öldürüldüYasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken öldürüldü
18 Kasım'da gökyüzü ve tarotun fısıltıları: Günün enerjisi ne anlama geliyor?18 Kasım'da gökyüzü ve tarotun fısıltıları: Günün enerjisi ne anlama geliyor?

Anahtar Kelimeler:
alzheimer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.