Tıp literatürüne geçen mucizevi bir olay! Bütün organları yanlış yerde bulunmasına rağmen hiçbir sağlık sorunu yaşamadı

Rose Marie Phelps 1918 yılında Oregon kıyılarında yer alan küçük bir kasaba olan Waldport’ta dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında gönüllü hemşirelik yapan Rose Marie hayatı boyunca daha sonraları anormal mide anatomisi ile açıklanacak olan mide ekşimeleri dışında bir sağlık sorunu yaşamadı. Hatta 4 çocuk sahibi de olan Rose Marie oldukça iyi bir yüzücüydü. 66 yaşında geçirdiği apandist ameliyatı sonrasında cerrahın ameliyat notunda apandistinin doğru yerinde olmadığını not düşmesine kadar konuyla ilgili en ufak fikri olmayan Bentley, kendisinden onlarca yıl önce ölen kocası Jim ile birlikte bedenini bilime bağışlayarak bu nadir vakanın da bilim insanları tarafından incelenebilmesine yardımcı oldu. 2018 yılı bahar ayında Portland’da bulunan Oregon Health and Science Üniversitesi öğrencisi Warren Nielsen ve 4 arkadaşına labarotuarda incelemek üzere bir kadavra tahsis edildi. Bedenlerini bilime sunanların mahremiyetine gösterilen saygı dolayısıyla öğrenciler cesedin kime ait olduğunu bilmiyorlardı. Fakat doğal nedenlerden ölen 99 yaşındaki bu kadının Rose Marie Bentley olduğunun anlaşılması fazla uzun sürmedi. Çünkü cesedi incelemeye başlayan öğrenciler ve profesörleri kısa sürede çalıştıkları kadavranın tarih kitaplarına girebilecek kadar özel bir vaka olduğunu hemen fark etti. Peki bu vakayı bu kadar özel kılan neden neydi?

Yapılan incelemeler sonucunda çoğu hayati organın bulunması gereken yerin tam tersi tarafta konumlandığı nadir vir vaka olduğu keşfedildi. Vücudunun içinde bir ayna varmış gibi görünen bu bir dizi gariplik anormalliğin yanında Bentley’in tıp dünyasında bir ilk olmasını sağladı. Araştırmalarını tamamlayan bilim insanları bu durumun 50 milyonda bir rastlanabilecek bir özel bir vaka olduğunu belirtti. Vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunan tarihteki 10 önemli kişi! ORGANLARI TERS TARAFTA Kadavranın kalbini incelemek için kollarını sıvan bir grup öğrenci göğüs boşluğunu açtıklarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Çünkü kalpte normalde sağ tarafta bulunması gereken büyük bir damarı bir türlü bulamıyorlardı. Şaşkınlıkla derhal profesörlerini arayıp durumu anlattılar. Sağlıklı bir vücutta, omurganın sağ tarafını takip ederek karaciğerin altında kıvrılan ve oksijenden ayrıştırılan kanı kalbe boşaltan “vena kava” adı verilen geniş bir damar bulunur. Fakat Bentley’de bu damar sol tarafta bulunuyordu ve normal şartlarda direkt olarak kalbe ulaşarak burada son bulması gereken bu damar diyaframı geçerek göğüs boşluğundan ve aortun hem arkasından hem de etrafından dolanarak kalbin sağ tarafına boşaltım yapıyordu.