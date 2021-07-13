46 yıl boyunca çocuğunu doğurmadı! Tıp tarihine geçen ilginç bir doğum hikayesi: Zahra Ebutalib

Fas’ta yaşayan Zahra Ebutalib tam 46 yıl boyunca karnında çocuğunu taşıdı. 1955'te hastaneye doğum için yetiştirilen Zahra sezaryen bölümünde başka bir kadının ölmek üzere olduğunu görünce doğum yapmaktan vazgeçti. Doktorlara herhangi bir şey söylemeden evinin yolunu tuttu. Bir süre sonrasında ise doğum sancıları ve ağrıları geçti. Zahra bebeğini “Uyuyan bebek” olarak isimlendirdi ve bir daha doktora gitmeyi düşünmedi.

Fas halk inanışına göre kadınların onurunu korumak için bebekler ana rahminde uyuyarak yaşayabilir. 75 yaşına geldiğinde Zahra yine dayanılmaz ağrılar çekmeye başladı. Doktorların ultrason çekiminden sonra çocuğun karnında öldüğü anlaşıldı. İşin mucizevi tarafı Zahra'nın vücudu karındaki ölü bebeği bir organ gibi kabul edip fonksiyonlarına devam etmişti. Ama 50 yıl sonra cenin dayanılmayacak derecede büyüdü ve çevreleyen organlara zarar verdi. Sonuçta 5 saatlik bir operasyon sonucunda kireçleşen cenin alındı.

Kireçleşen cenin vakaları tıp dünyasında çok nadir rastlanıyor. Journal of Royal Society of Medicine dergisine göre bu yönde sadece 290 vaka kaydedilmiş durumda.



