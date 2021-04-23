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Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası

23.04.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Doğuş, 'Elin Olamam' şarkısında kendisine ait 'Bunun adına yürek derler' isimli eserini taklit ettiği gerekçesiyle meslektaşı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası

Türk müziğinin sevilen isimlerden Doğuş ile genç şarkıcı Bilal Sonses arasında şarkı krizi patlak verdi. Doğuş'un menajeri, Sonses'in bir şarkısında kendi sanatçısının eserinden esinlendiğini tespit etti. Konuyu yargıya taşıyan Doğuş, avukatı aracılığıyla dava açtı.

"ŞARKININ DOĞUŞ'A AİT OLDUĞU MSG TARAFINDAN ONAYLANDI"

Şarkıcı Doğuş'un avukatı Eda Salman tarafından İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde "Bilal Sonses'in 'Elin olamam' isimli eserinin giriş ve final kısmıyla, müvekkilime ait 'Bunun adına yürek derler' isimli eserin giriş ve final kısmının birebir olarak kullanıldığı ve eserlerin kalan kısımlarının da benzer olduğunu Doğuş'un menajeri tarafından tespit edilmiştir. Dava konusu eserin benim müvekkilime ait olduğu yedi kişiden oluşan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından onaylanmıştır" ifadeleri yer aldı.

TARAFLAR UZLAŞAMADI

Dilekçede davacı ve davalı tarafların konu ile ilgili uzlaşma müzakereleri yürüttüklerini fakat uzlaşmanın sağlanamadığı da aktarıldı.

5 KURUŞLUK MANEVİ TAZMİNAT

Dilekçede "Davalı Bilal Sonses müzakere süreci biter bitmez 'Elin olamam' isimli eseri kendisine ait Youtube hesabında gizlemiştir. Müvekkilim kendisinden izinsiz bir şekilde eserinin değiştirilmesi sebebiyle büyük üzüntü yaşamıştır. Bu şekilde emeklerinin boşa gittiğini düşünerek manevi zarar görmüştür. Bu yüzden 5 kuruşluk manevi tazminat talep ediyoruz" denildi.Doğuş'un avukatı Eda Salman dilekçede mahkemeden eserin dava boyunca her türlü yayın yapan mecralarda yasaklanmasını ve tedbir kararı verilmesini istedi. Ayrıca mahkemenin vereceği kararın davalı Bilal Sonses tarafından Türkiye'nin en yüksek tirajlı 3 gazetesinde yayınlanmasını talep etti.

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