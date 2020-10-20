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Doğuş'un Azeri eşi cepheye gitti! Doğuş destek verdi

20.10.2020 16:06 | Son Güncelleme:
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Doğuş'un Azeri eşi cepheye gitti! Doğuş destek verdi

Azerbaycan'ın 'Müge Anlı'sı olarak tanınan sunucu Xosqedem Hidayetqizi aldığı kararla dikkat çekti. Doğuş'un Azeri eşi cepheye giderek gündem oldu.

2014 yılında Doğuş ile evlenen Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı aldığı kararla gündem oldu. Snob Magazin'in özel haberine göre; Azerbaycan'da yaptığı programlarla reyting rekorları kıran Xosqedem Hidayetqizi, ülkesinin içinde bulunduğu durumu bir gazeteci olarak yakından takip etmek için cepheye gitti.

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Çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye gelmek yerine savaşın yaşandığı cepheye giden Xosqedem Hidayetqizi'nin bu kararı alkış topladı.

Ekran Alıntısı
Doğuş ise eşinin bu aldığı karara saygı duyarak, "Eşimin ve Azerbaycan halkının tüm kalbimle yanındayım. Bana düşen bir görev olursa da seve seve yaparım. Allah yardımcıları olsun" diyerek destek açıklamasında bulundu.

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