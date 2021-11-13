Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!

47 yaşındaki ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında azeri güzel Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girmişti. Gözlerden uzak yaşayan Hidayetkızı'nın mesleği, duyanları şaşırttı.

Uzun yıllar Hazar TV'de çalışan Hoşkedem Hidayetkızı, savaş muhabirliği yapıyor. Hidayetkızı, 2020 yılında Azerbaycan'da gerçekleşen Dağlık-Karabağ Savaşı'nda, çocuklarını Doğuş'a emanet edip savaş bölgesine gitmiş, orada yaşanan son durumu günlerce ekranlardan aktarmıştı.

Hidayetkızı, ayrıca Azerbaycan'da yayınlanan bir gündüz kuşağı programını sunuyor. Programın formatı, Müge Anlı ve Esra Erol'un yayınlarını andırıyor.

Sosyal medyayı da epey aktif kullanan Hoşkedem Hidayetkızı, hayatına dair anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Doğuş ve ailesinin mutlu pozlarına beğeni yağıyor.



