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Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!

13.11.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kaldı.

Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!

47 yaşındaki ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında azeri güzel Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girmişti. Gözlerden uzak yaşayan Hidayetkızı'nın mesleği, duyanları şaşırttı.

Uzun yıllar Hazar TV'de çalışan Hoşkedem Hidayetkızı, savaş muhabirliği yapıyor. Hidayetkızı, 2020 yılında Azerbaycan'da gerçekleşen Dağlık-Karabağ Savaşı'nda, çocuklarını Doğuş'a emanet edip savaş bölgesine gitmiş, orada yaşanan son durumu günlerce ekranlardan aktarmıştı.

Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!

Hidayetkızı, ayrıca Azerbaycan'da yayınlanan bir gündüz kuşağı programını sunuyor. Programın formatı, Müge Anlı ve Esra Erol'un yayınlarını andırıyor.

Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!

Sosyal medyayı da epey aktif kullanan Hoşkedem Hidayetkızı, hayatına dair anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!

Doğuş ve ailesinin mutlu pozlarına beğeni yağıyor.

Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!

Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!

Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!

Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!

Doğuş'un karısının ne iş yaptığını duyan şaşıp kalıyor!


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