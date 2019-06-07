Hindistan'da doktor, hastasını art arda tokatladı

Olay, Hindistan’ın Racastan eyaletinde bulunan Jaipur şehrindeki bir hastanede meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bir doktorun yatakta yatan hastasına vurmaya başladığı, odadaki diğer hasta ve doktorların ise izlediği görüldü.
YATAĞIN ÜSTÜNE BİLE ÇIKTI
Hastasını tokatlayan doktorun hızını alamadığı ve yatağın üstüne dahi çıktığı görüntülendi. Ardından başka bir doktor araya girerek, doktordan art arda tokat yiyen ve yatakta çaresiz kalan hastayı kurtardı. Yerel medya, doktorun şiddete başvurma nedeninin henüz bilinmediğini; Racastan eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın ise olaya dair inceleme başlattığını duyurdu. (DHA)
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