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Hindistan'da doktor, hastasını art arda tokatladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir doktorun, yataktaki hastasına art arda tokatlar attığı anlar, amatör kameralara yansıdı. Olay anında odada bulunan diğer doktorların ise duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.

Olay, Hindistan’ın Racastan eyaletinde bulunan Jaipur şehrindeki bir hastanede meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bir doktorun yatakta yatan hastasına vurmaya başladığı, odadaki diğer hasta ve doktorların ise izlediği görüldü.

YATAĞIN ÜSTÜNE BİLE ÇIKTI

Hastasını tokatlayan doktorun hızını alamadığı ve yatağın üstüne dahi çıktığı görüntülendi. Ardından başka bir doktor araya girerek, doktordan art arda tokat yiyen ve yatakta çaresiz kalan hastayı kurtardı. Yerel medya, doktorun şiddete başvurma nedeninin henüz bilinmediğini; Racastan eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın ise olaya dair inceleme başlattığını duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan doktor hasta şiddet

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