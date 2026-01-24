Doktora gitmek için evden çıktı, başka ülkede bulundu! "Ne olduğunu anlamadım"

Fransa'nın Châtillon-sur-Thouet kasabasında olan 80 yaşındaki bir adam, evinden yaklaşık yirmi kilometre uzaklıktaki doktoruna gitmek isterken, 1500 kilometre uzakta, Hırvatistan'da buldu.

OTELDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Durum yaşlı adamın üyesi olduğu derneğin toplantısına katılmayınca ortaya çıktı. Polise haber verildikten sonra yetkililer, 80 yaşındaki adamın evine gitti. Ancak vardıklarında kimseyi bulamadılar. Daha sonra adamla iletişime geçmeyi denediler ve büyük bir sürprizle adam telefonu açtı. 20 saatten fazla aralıksız araba kullandıktan sonra Hırvatistan'da bir otelde olduğunu açıkladı.

Acil servis ekiplerine "ne olduğunu anlamadığını" söyledi. GPS'ine "güvendiğini" ve GPS'in görünüşe göre "bir sorun" yaşadığını anlattı. Adamın bilişsel bozukluk veya yönelim bozukluğu yaşadığı bilinmiyor. ,