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Doktorlar dizisinin Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle şaşırttı

15.12.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinin kadrosunda Kutsi, Yasemin Özilhan, Aysun Kayacı ve Melike Güner gibi isimler yer alıyordu. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen yankıları devam eden Doktorlar dizisinin yıldızı Gamze Topuz son haliyle şaşırttı.

Doktorlar dizisinin Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle şaşırttı

Gamze Topuz'un şimdiki halini görenler 40'a merdiven dayadığına inanamıyor. Topuz, adeta yıllara kafa tutuyor.

2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisiyle oyunculuğa adım atan Gamze Topuz, Doktorlar dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Aşk ve Ceza, Türk Malı, Evli ve Öfkeli, Hayat Bazan Tatlıdır gibi yapımlarda yer alan yıldız, en son 2019 yılında Arka Sokaklar dizisinde kamera karşısına geçti.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir ekranlarda olmayan Gamze Topuz, sosyal medyada epey aktif.

Doktorlar dizisinin Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle şaşırttı

Metin Tümer ile aşk yaşayan Gamze Topuz, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Doktorlar dizisinin Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle şaşırttı

Doktorlar dizisinde oynadığı yıllarda henüz 20'lerinin başında bir genç kız olan Gamze Topuz'un hâlâ aynı kalması takipçilerini şaşırttı.

Doktorlar dizisinin Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle şaşırttı

Topuz'un son haline ''Asla yaşlanmıyor'' ve ''Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş'' gibi yorumlar yapılıyor.

Doktorlar dizisinin Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle şaşırttı

Gamze Topuz, bir dönem meslektaşı Ümit Kantarcılar ile evliydi. Ünlü çiftin evliliği yalnızca 2 yıl sürdü.

Doktorlar dizisinin Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle şaşırttı

Gamze Topuz'un ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Doktorlar dizisinin Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle şaşırttı

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Gamze Topuz doktorlar Oyuncu aysun ilhan

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