Doktorlar dizisinin Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle şaşırttı

Gamze Topuz'un şimdiki halini görenler 40'a merdiven dayadığına inanamıyor. Topuz, adeta yıllara kafa tutuyor.

2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisiyle oyunculuğa adım atan Gamze Topuz, Doktorlar dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Aşk ve Ceza, Türk Malı, Evli ve Öfkeli, Hayat Bazan Tatlıdır gibi yapımlarda yer alan yıldız, en son 2019 yılında Arka Sokaklar dizisinde kamera karşısına geçti.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir ekranlarda olmayan Gamze Topuz, sosyal medyada epey aktif.

Metin Tümer ile aşk yaşayan Gamze Topuz, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Doktorlar dizisinde oynadığı yıllarda henüz 20'lerinin başında bir genç kız olan Gamze Topuz'un hâlâ aynı kalması takipçilerini şaşırttı.

Topuz'un son haline ''Asla yaşlanmıyor'' ve ''Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş'' gibi yorumlar yapılıyor.

Gamze Topuz, bir dönem meslektaşı Ümit Kantarcılar ile evliydi. Ünlü çiftin evliliği yalnızca 2 yıl sürdü.

Gamze Topuz'un ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.



