Doktorlar gözlerine inanamadı! Makatından 17 santimlik patates çıktı

Çin’de 61 yaşındaki bir adamın “can sıkıntısından” makata soktuğu dev tatlı patates, şiddetli ağrıya yol açtı. Doktorların tüm müdahaleleri sonuçsuz kalınca hastanın karnı açılarak sebze ameliyatla çıkarıldı.

Doktorlar gözlerine inanamadı! Makatından 17 santimlik patates çıktı
Çiğdem Sevinç

Yerel kaynaklara göre 61 yaşındaki adam, saat 23.00 sıralarında 17 santimetrelik tatlı patatesi makata soktu ve uyudu. Ancak gece yarısı şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Patatesi kendi imkânlarıyla çıkarmaya çalıştı fakat başaramadı.

Doktorlar gözlerine inanamadı! Makatından 17 santimlik patates çıktı 1

DOKTORLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ağrının dayanılmaz hale gelmesi üzerine sabaha karşı 04.00’te Chengdu’daki bir hastaneye başvurdu. Yapılan görüntülemede patatesin rektuma sıkıştığı görüldü. Doktorlar önce patatesi parçalayıp çıkarmayı denedi, ardından şarap şişesi açacağıyla tutmayı denedi ancak sonuç alamadı.

Doktorlar gözlerine inanamadı! Makatından 17 santimlik patates çıktı 2

KARIN AÇILDI, PATATES ÇIKARILDI

Hastayla yapılan görüşmenin ardından laparotomi kararı alındı. Adamın karnı açıldı ve patates doğrudan çıkarıldı. Operasyonu yapan Dr. Xu Guolin, cismin yaklaşık 17 cm uzunluğunda ve 7 cm genişliğinde olduğunu açıkladı.

Doktorların “Nasıl oldu?” sorusuna hasta, “Bilmiyorum, kazaydı” yanıtını verdi.

