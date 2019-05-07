Doktorlar inanamadı! Olması gerekenin iki katı

Doğumsal bir defekt olan ve oldukça nadir görülen Macrodystrophia Lipomatosa'dan müzdarip adamın sorunu 20'li yaşlardan sonra kozmetik bir problemin ötesine geçti.

Genç adam zorbalığa maruz kalmamak için o yaşa kadar çorap ve özel yapım ayakkabılarla parmaklarını gizledi. Ailesinin 'doktora gidelim' teklifini durum daha da kötüleşir diye defalarca reddetti.

Ancak 20'lerinde artık ağrıları dayanılmayacak noktaya geldi ve doktora gitmek zorunda kaldı.

Hindistan'da bir çok hekimin seferber edildiği vakaya en uygun doktora karar verildi. Hastaneye yatırılan genç adamın sinir, doku ve kemikleri deforme olan adamı zorlu bir operasyonun beklediği belirtiliyor.

