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Doktorlar inanamadı! Olması gerekenin iki katı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

25 yaşında ismi açıklanmayan genç adamın ağrıları başlayınca doktora gitmek zorunda kaldı. Böylece yıllardır sakladığı sır da ortaya çıkmış oldu. Zira genç adamın ayak baş ve işaret parmağı olması gerekenin iki katı büyüklüğündeydi.

Doktorlar inanamadı! Olması gerekenin iki katı

Doğumsal bir defekt olan ve oldukça nadir görülen Macrodystrophia Lipomatosa'dan müzdarip adamın sorunu 20'li yaşlardan sonra kozmetik bir problemin ötesine geçti.

Genç adam zorbalığa maruz kalmamak için o yaşa kadar çorap ve özel yapım ayakkabılarla parmaklarını gizledi. Ailesinin 'doktora gidelim' teklifini durum daha da kötüleşir diye defalarca reddetti.

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Ancak 20'lerinde artık ağrıları dayanılmayacak noktaya geldi ve doktora gitmek zorunda kaldı.

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Hindistan'da bir çok hekimin seferber edildiği vakaya en uygun doktora karar verildi. Hastaneye yatırılan genç adamın sinir, doku ve kemikleri deforme olan adamı zorlu bir operasyonun beklediği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ayak büyüme Hindistan india

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