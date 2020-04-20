Doktorlar koronavirüs ile savaşabileceğini iddia ettikçe kedi ve köpek eti satışları artıyor

Bu artışın çıkış noktası ise Vietnam ve Kamboçya’da bazı doktorlar tarafından ortaya atılan, kedi ve köpek etinin virüsle mücadeleye karşı yardımcı olduğu iddiası. Diğer Asya ülkelerinde kedi ve köpek eti satışını ve tüketimini azaltacak düzenlemelerin yapılmasına rağmen Vietnam ve Kamboçya bölgelerinde halk bu tür etleri tüketmek konusunda teşvik ediliyor.

APLİKASYON ÜZERİNDEN KEDİ-KÖPEK ETİ SATIŞI YAPILIYOR

Hayvan hakları üzerine çalışan FOUR PAWS adlı kurum tarafından yürütülen soruşturma, satıcıların kedi ve köpek etlerini gıda aplikasyonları üzerinden teslimat servisi sunarak tüketiciye ulaştırdığını ortaya çıkardı. FOUR PAWS yetkilisi Kathrine Polak, kedi ve köpek eti ticaretindeki farklı birçok hayvanın aynı kafeste tutulması, yan yana ölmeleri gibi sağlıksız koşullar nedeniyle kontaminasyon risklerinin oluştuğunu, Covid-19 gibi ölümcül başka hastalıkların ortaya çıkması için uygun bir ortam sağladığını belirtti.

Kathrine Polak, Güneydoğu Asya’daki canlı hayvan pazarlarının saatli bir bomba olduğunu, hükümetlerin bu pazarları kapamaması sonucunda, bir sonraki küresel pandeminin Vietnam, Kamboçya veya Endonzeya çıkışlı olabileceğini söyledi.

Kamboçya’da bir satıcı ise, yerel halkın köpek etinin sağlığa faydalı olduğuna ve Covid-19 gibi birçok viral hastalığı önlediğine inandığını söyledi.