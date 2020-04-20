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Doktorlar koronavirüs ile savaşabileceğini iddia ettikçe kedi ve köpek eti satışları artıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
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Şoke eden araştırmanın sonucu kedi ve köpek eti satışındaki artışı ortaya çıkardı. Asya’nın iki büyük şehrinde ticareti yasaklanmasına rağmen, bazı doktorların Covid-19 gibi viral hastalıkları önlediğini iddia etmesi kedi ve köpek eti satışında artışa neden oldu.

Bu artışın çıkış noktası ise Vietnam ve Kamboçya’da bazı doktorlar tarafından ortaya atılan, kedi ve köpek etinin virüsle mücadeleye karşı yardımcı olduğu iddiası. Diğer Asya ülkelerinde kedi ve köpek eti satışını ve tüketimini azaltacak düzenlemelerin yapılmasına rağmen Vietnam ve Kamboçya bölgelerinde halk bu tür etleri tüketmek konusunda teşvik ediliyor.

APLİKASYON ÜZERİNDEN KEDİ-KÖPEK ETİ SATIŞI YAPILIYOR

Hayvan hakları üzerine çalışan FOUR PAWS adlı kurum tarafından yürütülen soruşturma, satıcıların kedi ve köpek etlerini gıda aplikasyonları üzerinden teslimat servisi sunarak tüketiciye ulaştırdığını ortaya çıkardı. FOUR PAWS yetkilisi Kathrine Polak, kedi ve köpek eti ticaretindeki farklı birçok hayvanın aynı kafeste tutulması, yan yana ölmeleri gibi sağlıksız koşullar nedeniyle kontaminasyon risklerinin oluştuğunu, Covid-19 gibi ölümcül başka hastalıkların ortaya çıkması için uygun bir ortam sağladığını belirtti.

Kathrine Polak, Güneydoğu Asya’daki canlı hayvan pazarlarının saatli bir bomba olduğunu, hükümetlerin bu pazarları kapamaması sonucunda, bir sonraki küresel pandeminin Vietnam, Kamboçya veya Endonzeya çıkışlı olabileceğini söyledi.
Kamboçya’da bir satıcı ise, yerel halkın köpek etinin sağlığa faydalı olduğuna ve Covid-19 gibi birçok viral hastalığı önlediğine inandığını söyledi.

HALK, KÖPEK ETİNİN SAĞLIĞA FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Koronavirüs salgınından sonra Çin’de iki şehir hayvan pazarlarını yasakladı. İlk olarak Çin’in Shenzen şehrinde tüketimin ve tüketimin yasaklanmasını içeren kanun, bu alanda bir çığır açtı.
Virüsün yayılma merkezi olduğuna inanılan Wuhan’daki Huanan Balık Pazarı ise Ocak ayında kapatılmıştı.

Bu tür pazarlarda genellikle müşterilerin önünde öldürülen tavuk, porsuk, fare, kirpi, yılan gibi birçok hayvanın satışı gerçekleşiyor. Shenzen’in ardından Çin’de bir şehirde daha köpek ve kedi eti yemek yasaklandı. Bu yasaklar Asya’daki vahşet içeren hayvan pazarlarının tamamen yok olması için bir umut oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
vahşi hayvan pazarları, köpek eti ticareti, koronavirüs,

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