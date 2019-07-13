Doktorların öldü dediği genç yakmaya götürülürken ağlamaya başladı!

Komaya girdikten sonra doktorların ölü ilan ettiği genç, kefene sarılmış halde yakılmaya götürülürken annesinin dikkatli gözleri sayesinde kurtuldu.

Hindistan'ın Pillamarri köyünde gerçekleşen olayda 18 yaşındaki bir genç sarılık oldu. Geçmek bilmeyen yüksek ateş ve kusma belirtileriyle hastaneye kaldırılan genç, 1 hafta sonra komaya girdi. Doktorlar komaya giren gencin öldüğünü söyleyerek yaşam destek ünitesini kapatma kararı aldı. Ancak annesi oğlunun öldüğüne hiçbir zaman inanmadı.

YAKILMAYA HAZIRLANIRKEN GÖZÜNDEN YAŞ AKTIĞINI GÖRDÜ

Hastane yönetimi, çocuğun yaşam destek ünitesini kapatarak cenaze işlemleri ve yakma işlemi için hazırlıkları yaparken Gandham'ın ailesi oğlunun yaşadığını fark etti. Çocuğunun cenaze işlemlerinin yapılması sırasında gözünden akan yaşı gören anne, oğlunun son nefesini kendi evinde vermesini istedi. Yaşam destek ünitesiyle evine götürülen genç, bir süre sonra sağlığına kavuşmaya başladı.

Gazetecilere açıklama yapan anne Kiran, 'Oğlumun gözünden akan yaşı gördüm. Daha sonra nabzının hala attığını fark ettim. Doktorlar bana teşekkür etti. Oğlumu eve getirdim ve onunla ilgilenmeye başaldım. 3 gün içinde duyuları yerine gelmeye başladı. Çok kısık ses tonuyla da olsa benimle konuşmaya başladı.'

Gözünden akan bir damla yaş sayesinde canlı canlı yakılmaktan kurtulan 18 yaşındaki Gangham Kiram şimdi eski sağlığına kavuşmaya çalışıyor.

