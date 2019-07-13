Mynet Trend

Doktorların öldü dediği genç yakmaya götürülürken ağlamaya başladı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 13.07.2019 08:08 | Son Güncelleme

Yüksek ateş ve sarılık şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve burada komaya giren 18 yaşındaki Hindistanlı Grandham Kiran isimli genç, doktorların ölü ilan etmesi ile kefene sarılarak yakılmak üzere hazırlanmaya başlandı. Ancak son anda annesinin fark ettiği bir detay gerçeği ortaya çıkardı.

Doktorların öldü dediği genç yakmaya götürülürken ağlamaya başladı!

Komaya girdikten sonra doktorların ölü ilan ettiği genç, kefene sarılmış halde yakılmaya götürülürken annesinin dikkatli gözleri sayesinde kurtuldu.

Hindistan'ın Pillamarri köyünde gerçekleşen olayda 18 yaşındaki bir genç sarılık oldu. Geçmek bilmeyen yüksek ateş ve kusma belirtileriyle hastaneye kaldırılan genç, 1 hafta sonra komaya girdi. Doktorlar komaya giren gencin öldüğünü söyleyerek yaşam destek ünitesini kapatma kararı aldı. Ancak annesi oğlunun öldüğüne hiçbir zaman inanmadı.

YAKILMAYA HAZIRLANIRKEN GÖZÜNDEN YAŞ AKTIĞINI GÖRDÜ

Hastane yönetimi, çocuğun yaşam destek ünitesini kapatarak cenaze işlemleri ve yakma işlemi için hazırlıkları yaparken Gandham'ın ailesi oğlunun yaşadığını fark etti. Çocuğunun cenaze işlemlerinin yapılması sırasında gözünden akan yaşı gören anne, oğlunun son nefesini kendi evinde vermesini istedi. Yaşam destek ünitesiyle evine götürülen genç, bir süre sonra sağlığına kavuşmaya başladı.

Gazetecilere açıklama yapan anne Kiran, 'Oğlumun gözünden akan yaşı gördüm. Daha sonra nabzının hala attığını fark ettim. Doktorlar bana teşekkür etti. Oğlumu eve getirdim ve onunla ilgilenmeye başaldım. 3 gün içinde duyuları yerine gelmeye başladı. Çok kısık ses tonuyla da olsa benimle konuşmaya başladı.'

Gözünden akan bir damla yaş sayesinde canlı canlı yakılmaktan kurtulan 18 yaşındaki Gangham Kiram şimdi eski sağlığına kavuşmaya çalışıyor.

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Polisler bile olana hayret etti! Polisler bile olana hayret etti!
Gizli sevgilisiyle oda kiraladı, sonrasında olanlar kan dondurduGizli sevgilisiyle oda kiraladı, sonrasında olanlar kan dondurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Grandham Kiran Hindistan

En Çok Okunan Trend Haberler

Reynmen, Ela klibiyle ortalığı salladı! "Yeni YouTube Türkiye rekoru"

Reynmen, Ela klibiyle ortalığı salladı! "Yeni YouTube Türkiye rekoru"

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

İstanbul'da yine aynı görüntüler! Yol kesip tehdit etti

İstanbul'da yine aynı görüntüler! Yol kesip tehdit etti

10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin

10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eklem kireçlenmesinde devrim: Kök hücre tedavisi

Eklem kireçlenmesinde devrim gibi buluş

'Kan ağlayan' Iraklı genç hastalığına çare arıyor

'Kan ağlayan' Iraklı genç hastalığına çare arıyor

Kireçlenme şikayeti olanlar fazla kilodan kaçınmalı

Kireçlenme şikayeti olanlar bunlara dikkat

Saç dökülmesine karşı modern çözümler

Saç dökülmesine karşı modern çözümler

İstenmeyen bölgesel yağlar kontrol altında

İstenmeyen bölgesel yağlar kontrol altında!

Kemoterapi ile ilgili merak edilenler

Meğer yenilenler de önemliymiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.