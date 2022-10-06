Dokuz aylık kızının ağlamasını durdurmak için omurgasını katlayarak kırmıştı! İdam cezasına itiraz geldi... “Ne yaptığını bilmiyor”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Benjamin Cole isimli bir adam 2002 yılında dokuz aylık kızının sürekli olarak ağlamasından şikayet ediyordu. Kızı Brianna Cole ağlamaya başlayınca baba Benjamin, bebeğin bacaklarından tutarak vücudunu geriye doğru bükmeye zorladı. Dokuz aylık olan Brianna Cole, omurgası ikiye katlandığında kemiklerinin aortunu yırtması sonucunda öldü. Cinayetin ardından Cole, video oyunu oynamaya geri döndü. Af duruşmasında Brianna'nın amcası, Cole'un kızına ne yaptığını anlayamadığını söyledi.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Benjamin Cole’un avukatları adamın idamı algılayamadığını ve yaptığı eylemlerin sorumluluğunu alamadığını belirterek cezaya itiraz etti. Avukatlar jürinin idam edilmeye uygun olup olmadığına karar vermesine izin verecek bir yeterlilik duruşması talep etti.

Cole’un savunmasında psikolojik bir rahatsızlık ve çocukken aşırı istismara bağlı travmatik durumların altı çizildi. 20 Ekim’de idam edilmesi beklenen Cole’un bir üst mahkemede akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin bir rapor yayınlanırsa idam cezası iptal edilebilecek.



