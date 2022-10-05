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Evlat edindiği 5 yaşındaki çocuğu hadım etmeye çalıştı! Cinsel organındaki morluklar fark edilince...

05.10.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Bracey Renne Byrd isimli bir kadın evlat edindiği 5 yaşındaki çocuğu hadım etmeye çalışmaktan suçlu bulundu. Vücudunda çok sayıda morluk olan 5 yaşındaki üvey oğlunu hadım etmeye çalıştığı iddia edilen bir kadının cinayete teşebbüsle suçlanması üzerine soruşturma açıldı.

Evlat edindiği 5 yaşındaki çocuğu hadım etmeye çalıştı! Cinsel organındaki morluklar fark edilince...

Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Bracey Renne Byrd, WNCT-TV’nin polise dayandırdığı habere göre 5 yaşında evlat edindiği üvey oğlunu cinse istismar ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bu yılın Temmuz ayının başında Wilson İlçesi Şerif Ofisi, taciz soruşturması kapsamında suç duyurusunda bulundu. Yetkililer küçük çocuğun vücudunda ciddi yanıklar ve morluklar olduğunun tespit edilmesinde sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti. Byrd ise 2 milyon dolarlık (yaklaşık 37 milyon 154 bin TL) kefaletle hapiste tutulan kadın, küçük çocuğun cinsel organındaki morlukların keşfedilmesinden sonra tutuklandı.

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SUÇ LİSTESİ KABARIK

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Wilson şerif yetkililerine göre, beş yaşındaki çocuğun yüzünde, kollarında, kafasında, bacaklarında, sırtında ve genital bölgesinde morluklar vardı. Cinayete teşebbüs suçlamasının yanı sıra Byrd, ciddi bedensel yaralanmalara neden olan ağır çocuk istismarı, kötü niyetli hadım etme ve birinci dereceden adam kaçırma dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya.

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Anahtar Kelimeler:
hadım etmek
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