Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 14 bin kilometre uzakta tanıştığı bir kabile üyesiyle evlendi! “Aramızda 30 yıllık yaş farkı var ama birbirimize aşığız”

14 bin kilometre uzakta tanıştığı bir kabile üyesiyle evlendi! “Aramızda 30 yıllık yaş farkı var ama birbirimize aşığız”

05.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

60 yaşındaki Deborah Babu evinden 14 bin kilometre uzaktaki Tanzanya seyahati sırasında hayatının aşkıyla tanıştı. 30 yaşındaki kızı Royce ile seyahatinde Masai kabilesini ziyaret eden Babu, orada bir kabile üyesine aşık oldu ve evlenmeye karar verdi. Medeniyetten uzakta yaşayan Saitoty Babu ile evlendikten sonra hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Deborah birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını söyledi.

60 yaşındaki Deborah Babu, kendisinden 30 yaş küçük bir Masai kabilesiyle evlenmek için evinden 14 bin kilometre uzağa taşındıktan sonra hayatı boyunca daha mutlu bir an olmadığını söyledi. 60 yaşındaki Deborah Babu, 30 yaşındaki Saitoty Babu ile tanıştığından beri hayatının en güzel dönemini yaşadığını ifade ederek herkesin mutlaka aşk duygusunu tatması gerektiğini dile getirdi. Derobah, “Kendimden 30 yaş küçük bir kabile üyesiyle evlendim ve çok mutluyum” dedi.

BİNLERCE KİLOMETRE UZAKTAN GELDİ

İki çocuk annesi 60 yaşındaki Deborah Babu 2017 yılının Ekim ayından kızı Royce ile birlilkte Tazmanya’yı ziyaret etmeye karar verdi. Seyahati sırasında Deborah kendisinden 30 yaş küçük olan Saitoty ile tanıştığında aşık olmayı beklemediğini ancak ayaklarının yerden kesildiğini söyledi. Kaliforniya’dan 14 bin kilomtere uzakta hayatının aşkını bulduğunu ifade eden Deborah, aralarındaki yaş farkının ilişkilerini mahvetmesini istemediği için Saitoty’in evlenme teklifi ettiğini söyledi. Şimdi ikili evli ve Tanzanya’da çok mutlu bir hayat sürüyor.
Deborah ve kızı, Tanzanya'nın Zanzibar kentinde bir kumsalda yürürken, onlara hediyelik eşya sunan biri Saitoty olan iki Masai kabilesi üyesiyle tanıştı. Hediyelik eşya almayı reddetmesine rağmen Deborah daha önce hiç Masai kabilesi üyesi görmediği için Saitoty ile fotoğraf çektirmek istedi. Saitoty, Deborah'tan fotoğrafı kendisine göndermesini istedi ve numarasını aldıktan sonra onunla temasa geçti.
İkili ertesi akşam kumsalda yürüyüşe çıktı, ancak Deborah yaş farkı nedeniyle ilişkiye adım atmak istemedi. Buna rağmen, Saitoty onu Tanzanya'daki bir sonraki varış noktasına kadar takip etti ve iki hafta sonra Kaliforniya'ya geri dönmek için ayrılması gerektiğinde derin bir üzüntü yaşadı. Derobah Kaliforniya’ya döndüğünde Saitoty onu her gün arayıp onunla evlenmek istediğini söyledi.
Çift 2018 yılında Masai geleneklerine uygun bir düğün töreniyle hayatını birleştirdi ve 2022 yılının Temmuz ayında yasal bir evlilik yaptı.
Emekli bir polis memuru olan Deborah, "Bir koca bulmayı ve benden çok daha genç biriyle evlenmeyi hiç beklemiyordum ama o en kibar ve en şefkatli adam. Benimle evlenmek istediğini ilk duyduğumda delirmiş olabileceğini düşündüm. Ama çocuklarım ve ailem yeterince uzun süre yalnız kaldığım ve mutlu olmayı hak ettiğim için yaş farkını umursamamam gerektiğini söyledi. Tanzanya'da çok farklı bir hayatım var ama mutluyum. Aramızda 30 yıllık yaş farkı var ama birbirimize aşığız” dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
evlilik kabile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

SON DAKİKA: Nabızlar yükseliyor! Kim Jong-Un'un başı bu kez dertte! Kıpırdadığı an vuracaklar

SON DAKİKA: Nabızlar yükseliyor! Kim Jong-Un'un başı bu kez dertte! Kıpırdadığı an vuracaklar

10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı! Amacı mide bulandırdı

10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı! Amacı mide bulandırdı

Çırılçıplak aynanın karşısına geçti! Olay yaratan paylaşım...

Çırılçıplak aynanın karşısına geçti! Olay yaratan paylaşım...

Dünya bu olayı konuşuyor! Canlı canlı timsahlara yem ettiler

Dünya bu olayı konuşuyor! Canlı canlı timsahlara yem ettiler

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.