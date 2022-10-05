14 bin kilometre uzakta tanıştığı bir kabile üyesiyle evlendi! “Aramızda 30 yıllık yaş farkı var ama birbirimize aşığız”

60 yaşındaki Deborah Babu, kendisinden 30 yaş küçük bir Masai kabilesiyle evlenmek için evinden 14 bin kilometre uzağa taşındıktan sonra hayatı boyunca daha mutlu bir an olmadığını söyledi. 60 yaşındaki Deborah Babu, 30 yaşındaki Saitoty Babu ile tanıştığından beri hayatının en güzel dönemini yaşadığını ifade ederek herkesin mutlaka aşk duygusunu tatması gerektiğini dile getirdi. Derobah, “Kendimden 30 yaş küçük bir kabile üyesiyle evlendim ve çok mutluyum” dedi.

BİNLERCE KİLOMETRE UZAKTAN GELDİ

İki çocuk annesi 60 yaşındaki Deborah Babu 2017 yılının Ekim ayından kızı Royce ile birlilkte Tazmanya’yı ziyaret etmeye karar verdi. Seyahati sırasında Deborah kendisinden 30 yaş küçük olan Saitoty ile tanıştığında aşık olmayı beklemediğini ancak ayaklarının yerden kesildiğini söyledi. Kaliforniya’dan 14 bin kilomtere uzakta hayatının aşkını bulduğunu ifade eden Deborah, aralarındaki yaş farkının ilişkilerini mahvetmesini istemediği için Saitoty’in evlenme teklifi ettiğini söyledi. Şimdi ikili evli ve Tanzanya’da çok mutlu bir hayat sürüyor.

Deborah ve kızı, Tanzanya'nın Zanzibar kentinde bir kumsalda yürürken, onlara hediyelik eşya sunan biri Saitoty olan iki Masai kabilesi üyesiyle tanıştı. Hediyelik eşya almayı reddetmesine rağmen Deborah daha önce hiç Masai kabilesi üyesi görmediği için Saitoty ile fotoğraf çektirmek istedi. Saitoty, Deborah'tan fotoğrafı kendisine göndermesini istedi ve numarasını aldıktan sonra onunla temasa geçti.

İkili ertesi akşam kumsalda yürüyüşe çıktı, ancak Deborah yaş farkı nedeniyle ilişkiye adım atmak istemedi. Buna rağmen, Saitoty onu Tanzanya'daki bir sonraki varış noktasına kadar takip etti ve iki hafta sonra Kaliforniya'ya geri dönmek için ayrılması gerektiğinde derin bir üzüntü yaşadı. Derobah Kaliforniya’ya döndüğünde Saitoty onu her gün arayıp onunla evlenmek istediğini söyledi.

Çift 2018 yılında Masai geleneklerine uygun bir düğün töreniyle hayatını birleştirdi ve 2022 yılının Temmuz ayında yasal bir evlilik yaptı.