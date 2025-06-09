Dolandırıcıları YouTube fenomeni ele verdi! Sisteme girip ifşa etti: O anlar milyonlarca izlendi

Filipinler’in Cebu City kentindeki bir gökdelenin ikinci katında yer alan çağrı merkezinin aslında büyük çaplı bir dolandırıcılık operasyonuna ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Merkezde çalışan kişilerin, telefonla ulaştıkları insanlara “hızlı zengin olma” vaadiyle sahte yatırım planları sunarak dolandırdığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılar, özellikle maddi sıkıntı yaşayan kişileri hedef alıyor ve onları paralarını çekmeleri için 14 sayfalık özel bir senaryo metniyle ikna etmeye çalışıyordu.

SİSTEME SIZDI

Ancak bu sistem, sosyal medyada dolandırıcılıkla mücadele eden ve gerçek kimliği bilinmeyen içerik üreticisi Mrwn tarafından ifşa edildi. YouTube’da milyonlarca izlenen videolarıyla tanınan Mrwn, dolandırıcılık merkezinin bilgisayar sistemine ve güvenlik kameralarına uzaktan erişim sağladı. Ardından bir çalışana Telegram üzerinden ulaşarak kendini patron olarak tanıttı ve sahte kimlikle çalışanlara talimatlar vermeye başladı.

BİNAYI TERK ETTİLER

Bu durum çalışanlar arasında panik yaratırken, çağrılan kat sorumlusunun şüphelenmesiyle gerçek patrona ulaşıldı ve merkezdeki tüm personele binayı terk etmeleri emredildi.

3 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Bazı çalışanlar yüzlerini gizlemeye çalışsa da güvenlik kameraları, olay öncesi her hareketi kaydetmişti. O anlar Mrwn’in YouTube kanalında yayınlanan videoda detaylı şekilde paylaşıldı. Üç milyondan fazla izlenen videonun altında birçok Filipinli, Mrwn’e teşekkür etti.