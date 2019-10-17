Dolittle filminden Türkçe afiş geldi

Kraliçe Victoria İngiltere’sinin ünlü doktoru ve veterineri olan tuhaf Dr. John Dolittle (Downey), yedi yıl önce karısını kaybettikten sonra canlı, egzotik hayvanlarıyla birlikte kendisini Dolittle malikanesinin yüksek duvarlarının ardına kapatmış. Ama genç kraliçe (Jessica Buckley, Wild Rose) ölümcül bir hastalığa yakalanınca, Dolittle çare aramak üzere efsanevi bir adaya doğru, epik bir maceraya gönülsüzce yelken açmıştır. Eski düşmanlarıyla karşılaştığında, bilgeliğini ve cesaretini yeniden kazanır ve muhteşem yaratıklar keşfeder.

Doktor Dollitle’a bu yolculuğunda genç ve kendinden menkul çırağının yanı sıra gürültücü havyan arkadaşlarından oluşan bir grup eşlik eder. Grupta endişeli bir goril, coşkulu ama kuş beyinli bir ördek, didişen, alaycı devekuşu ikilisi, eğlenceli bir kutup ayısı ve Dolittle’ın en güvendiği akıl hocası ve sırdaşı olan inatçı bir papağan da yer almaktadır.

Filmde Robert Downey Jr.’a Antonio Banderas, Michael Sheen ve Oscar ödüllü Jim Broadbent eşlik ediyor. Ayrıca seslendirmeleriyle Oscar ödüllü Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland ve Craig Robinson yer alıyor.

Robert Downey Jr.’ın başrolünü oynadığı Dr. Dolittle, 17 Ocak 2020’de vizyonda olacak.



