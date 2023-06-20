Dolma kalem nasıl yazılır? Dolma kalem ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde bir kelimenin birden fazla anlam karşılığı ya da eş anlamlı kelimesi olabilir. Farklı kelimeler bir araya gelerek bambaşka anlamlarda yeni kelimeler üretebilir. Bu tur kelimeler birleşik kelimelerdir. Birleşik kelimelerin bazıları ayrı bazıları ise bitişik olarak yazılır. Nasıl yazılacağı Türkçe yazım kurallarına göre belirlenir. Belirlenen kurallara uyulmadığı sürece yazım yanlışı yapılır.

Dolma kalem nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu, birleşik türde bir kelime olan dolma kalem kelimesi için Türkçe Sözlük sayfasında isim türünde tek bir tanım yapar. Bu tanıma göre dolma kalem içine mürekkep konarak kullanan bir tür yazı kalemidir. Dolma kalem yazımında en sık hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu durumun nedeni dolma kalem kelimesinin iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan ve yepyeni bir anlama karşılık gelen birleşik türde bir kelime oluşudur. Doğru yazımı ise ayrı olmalıdır.

Dolma kalem ayrı mı yazılır?

Birleşik türde olan bazı kelimeler ayrı bazı kelimeler ise bitişik olarak yazılmalıdır. Hangi birleşik kelimenin nasıl yazılacağı ise Türkçe yazım kuralları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kurallara uyulmadığı sürece yazım yanlışı yapılır. Ayrı olarak yazılması doğru olan dolma kalem TDK’ye göre de ayrı olarak yazılır. Dolma kalem yazımı Türkçe yazım kurallarına göre ayrı olarak yazılması gereken bir kelimedir. Bitişik yazılması yazım hatası olarak kabul edilir.

Dolma kalem bitişik mi yazılır?

Dolma kalem doğru yazılışı ayrı olan bir birleşik kelimedir. Türkçede bir kelimenin ayrı ya da bitişik yazılacağını belirleyen bazı kurallar vardır. Bu kurallar doğrultusunda bir birleşik kelimenin ayrı yazılması için şu kurallara uyma zorunluluğu vardır: