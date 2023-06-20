EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Dolma kalem nasıl yazılır? Dolma kalem ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dolma kalem nasıl yazılır? Dolma kalem ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.06.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime dağarcığı bakımından en zengin olan dillerden biridir. Bu zenginliğin sebeplerinden biri farklı ülkelerin dillerinden birçok kelimeyi dağarcığına katması ve zamanla bu kelimeleri Türkçeleştirmesidir. Bir diğer sebebi ise birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimelerdir. Birleşik türde kelimelerin yazılışlarında ya da telaffuzlarında sıklıkla hataya düşülür.

Dilimizde bir kelimenin birden fazla anlam karşılığı ya da eş anlamlı kelimesi olabilir. Farklı kelimeler bir araya gelerek bambaşka anlamlarda yeni kelimeler üretebilir. Bu tur kelimeler birleşik kelimelerdir. Birleşik kelimelerin bazıları ayrı bazıları ise bitişik olarak yazılır. Nasıl yazılacağı Türkçe yazım kurallarına göre belirlenir. Belirlenen kurallara uyulmadığı sürece yazım yanlışı yapılır.

On iki nasıl yazılır? On iki nasıl yazılır?

Dolma kalem nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu, birleşik türde bir kelime olan dolma kalem kelimesi için Türkçe Sözlük sayfasında isim türünde tek bir tanım yapar. Bu tanıma göre dolma kalem içine mürekkep konarak kullanan bir tür yazı kalemidir. Dolma kalem yazımında en sık hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu durumun nedeni dolma kalem kelimesinin iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan ve yepyeni bir anlama karşılık gelen birleşik türde bir kelime oluşudur. Doğru yazımı ise ayrı olmalıdır.

Ne de nasıl yazılır? Ne de nasıl yazılır?

Dolma kalem ayrı mı yazılır?

Birleşik türde olan bazı kelimeler ayrı bazı kelimeler ise bitişik olarak yazılmalıdır. Hangi birleşik kelimenin nasıl yazılacağı ise Türkçe yazım kuralları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kurallara uyulmadığı sürece yazım yanlışı yapılır. Ayrı olarak yazılması doğru olan dolma kalem TDK’ye göre de ayrı olarak yazılır. Dolma kalem yazımı Türkçe yazım kurallarına göre ayrı olarak yazılması gereken bir kelimedir. Bitişik yazılması yazım hatası olarak kabul edilir.

Ne var ki nasıl yazılır? Ne var ki nasıl yazılır?

Dolma kalem bitişik mi yazılır?

Dolma kalem doğru yazılışı ayrı olan bir birleşik kelimedir. Türkçede bir kelimenin ayrı ya da bitişik yazılacağını belirleyen bazı kurallar vardır. Bu kurallar doğrultusunda bir birleşik kelimenin ayrı yazılması için şu kurallara uyma zorunluluğu vardır:

  • Bir araya gelen kelimelerden hiçbiri ya da ikinci kelime anlam değişikliğine uğramadıysa bitişik yazılır.
  • Hayvan türlerinden birinin adı kullanılarak oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
  • Bitki türlerinden birinin ismiyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?
DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?
ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!
Anahtar Kelimeler:
dolma kalem

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.