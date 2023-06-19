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Ne de nasıl yazılır? Ne de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.05.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe belli başlı dil bilgisi kurallarına göre konuşulur ve yazılır. Bu kurallara uyulmaması halinde yazım ve telaffuz hataları yapılır. En sık yapılan yazım hatalarının başında bağlaç olan de ve ki’nin ayrı ya da bitişik yazılması gelir. Ki ve de ek olarak ya da kalıplaşmış bir ifade içinde kullanılmıyorsa bağlaçtır ve bağlaçlar ayrı olarak yazılmalıdır.

Ne kelimesi ile farklı eklerin ya da kelimelerin birleşmesi yeni anlamlara gelen ve farklı türde birçok ifade ve yeni kelime oluşmasına neden olur. Ancak ne kelimesi bir bağlaç ile bir araya geldiğinde Türkçe yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu ne kelimesini tek başına olarak bir soru şeklinde tanımlar. Türkçe Sözlük sayfasında yer alan bu tanımlar zamir, ünlem ve sıfat türlerinde yapılmıştır.

Ne de nasıl yazılır?

De bağlacı ve ne kelimesi ile oluşan ne de ifadesi farklı kelimeler ile bir araya gelerek kullanım amacına göre cümle içinde yer alabilir. Türkçe yazım kuralları doğrultusunda her kullanımında ayrı olarak yazılmalıdır. Bu duruma örnek olarak şu kullanımlar gösterilebilir:

  • Ne de olsa
  • Ne sen ne de ben

Bu ifade özneleri ve yüklemleri ortak olan cümleleri birbirine bağlama amacı ile kullanılır. Bir diğer kullanım amacı da özneleri ve yüklemleri farklı olan cümleleri birbirine bağlamasıdır. Cümlelerin olumlu ya da olumsuz olması durumu değiştirmez. Bu duruma şu örnek cümleler verilebilir:

  • Ben ikisini de davet ettim ama ne Ayşe ne de Ahmet geldi.
  • İkimiz de kazandık ama ne ben gittim ne de o.
  • Sen istediğin gibi alışveriş yaparsın tabi ne de olsa zenginsin.
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Ne de ayrı mı yazılır?

Ne de ifadesi TDK’nin (Türk Dil Kurumu) resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre ayrı yazılmalıdır. Bu durumun açıklaması ve asıl nedeni ne kelimesine eklenen de’nin bağlaç olan de olmasıdır. Çünkü bağlaç olan de her zaman ayrı olarak yazılmalıdır. Birçok atasözünde ve deyimde yer alan, farklı kelimeler ile bir araya gelerek birleşik kelimeler, kalıp sözler ya da birleşik fiiller ve sorular üreten ne kelimesi de bağlacı ile bir araya geldiği zaman ayrı yazılır.

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Ne de bitişik mi yazılır?

Ne de yazımı doğru olarak yazıldığında de bağlacı ayrı olmalıdır. Türkçe yazım kuralları gereği ne de doğru yazılışı bu şekilde olmalıdır. De, bir ek değil bir bağlaç olarak kullanıldığı için ne de ifadesi cümle içinde ayrı olarak yazılmalıdır. Bu ifadenin doğru ve yanlış kullanımlarına örnek cümleler şunlardır:

  • Doğru: Ne de olsa bu işin eğitimini aldın.
  • Yanlış: Nede olsa bu işin eğitimini aldın.
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