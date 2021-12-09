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Dolomitler’de bir dağın arasına inşa edilen dünyanın en yalnız evi! Gizemiyle merak uyandırıyor

09.12.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

100 yıl önce Dolomitler’de bir dağın arasına inşa edilen bir kulübe günümüzde cesur dağcılar için meydan okumaya dönüştü. Dünyanın en yalnız evi olarak ünlenen kulübe, maceraseverlerin ölmeden önce görülmesi gereken yerler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Dolomitler’de bir dağın arasına inşa edilen dünyanın en yalnız evi! Gizemiyle merak uyandırıyor

İtalya’nın Monte Cristallo şehrinde bulunan Dolomit Dağı’ndaki kulübe görenleri büyülüyor. Dünyanın en yalnız evi olarak isimlendirilen kulübe, dik bir kayanın kenarında konumlandırılmış durumda. Uçurumun kenarında yer alan kulübe, tuğla duvarları, eğilim çatısı, dört çerçeveli penceresi ve bir dizi kamp sandalyesiyle gizemli bir görünüm yaratıyor. Riskli bir dağ yoluna sahip olan kulübe dağcılar için cesaret isteyen bir destinasyon olarak kabul ediliyor. Halat merdiveni yardımıyla kulübeye ulaşılabildiğini ifade eden dağcılar, bu yolculuğun yüksek düzeyde kondisyon gerektirdiğinin altını çiziyor.

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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN KALDIĞI SÖYLENİYOR

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Kulübenin bir asırdan fazla bir süre önce Birinci Dünya Savaşı sırasında dinlenmek, eşya depolamak veya Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na ait yaklaşan kuvvetlere karşı stratejik avantaj elde etmek için İtalyan askerleri tarafından inşa edildiğine inanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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