Amerikalı bir çift zirvede evlenmek için 5 saat boyunca tırmandı! Uçurumun kenarındaki düğün dikkatleri çekti

Dawn LeBlond 2018 yılında metro istasyonunda beklerken, bir arkadaş grubunun tırmanış sporuna yönelik bir etkinlik gerçekleştireceğini gördü. Federal Havacılık İdaresi’nde eski bir donanma pilotu olarak çalışan genç kadın, bu etkinliğe katıldı. Tırmanışın tam ortasında çocukluk döneminde atlattığı yükseklik korkusu yeniden tetiklendi. Korkusunu yenen Dawn LeBlond tırmanışına devam etti. Başarıyla zirveye ulaştıktan sonra ise dağcılık sporunun bağımlısı haline geldi.

32 yaşında boşandığında derin bir bunalım ve depresyon yaşadığını ifade eden Dawn LeBlond, dağcılık sayesinde hayatını kovalayan tüm sorunlarından uzaklaşabildiğini anladığını belirtti. Dağcılık için spor salonunda antreman yaptığı sırada 44 yaşındaki Christian Lopez’i gören genç kadın ona ilk görüşte aşık oldu. Çiftin dağcılık ve tırmanış tutkusu ilişkilerinin her adımda yanlarında oldu. Lopez, aşık olduğu kadına yine bir dağın zirvesinde evlenme teklifi etmişti ve çift metrelerce yüksekte nişanlanmıştı. Macera ve adrenalin tutkunu ikili yine geleneklerini bozmadı ve düğünleri için oldukça ilginç bir mekan tercih etti.

KONUK LİSTESİ DENEYİMCİ DAĞCILARDAN OLUŞTU

Dawn LeBlond ve Christian Lopez’in düğününde 8 profesyonel dağcıdan oluşan davetliler ile bu anı ölümsüzleştirecek bir fotoğrafçı yer aldı. Seneca Kayalıkları'na tırmanmak gelin ve damadın 5 saatini aldı.

Zirveye ulaştıklarında kendilerini benzersiz bir manzaranın karşıladığından söz eden Lopez, “Bulutların yeni yeni dağıldığını görebiliyorduk. Bütün evren bizim için kök salmış gibi görünüyordu” ifadelerini kullandı.



