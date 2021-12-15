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Bu çorbaya bayılacaksınız! Bakliyat deposu, dolu dolu heybeli çorba tarifi

14.12.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış günlerinde içinizi ısıtan doyurucu lezzetlerin başında, hiç şüphesiz çorba geliyor. Türk sofralarında genelde başlangıç olarak tüketilen çorba, kimi zaman tek başına bir öğün olabiliyor. Çok taneli ve dolu dolu olan bu çorbalardan biri de heybeli çorba. Vazgeçemeyeceğiniz lezzetlerden biri olmaya aday bu enfes çorbanın tarifi yazımızda.

Bu çorbaya bayılacaksınız! Bakliyat deposu, dolu dolu heybeli çorba tarifi

Anadolu'nun her köşesinde, kendine has geleneksel çorbalar bulmak mümkün. Salçalı ya da yoğurtlu, sıcak ya da soğuk, etli ya da sebzeli her çeşit yapılabilen bu çorbalar hem pratik hem oldukça besleyici. Ege yöresine ait olan heybeli çorba da, adından anlaşılacağı üzere pek çok farklı malzemenin birleşmesiyle oluşuyor. Başlı başına bir öğün olarak tüketebileceğiniz bu çorbanın pratik tarifini sizler için hazırladık.

HEYBELİ ÇORBA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kuru börülce

  • Yarım su bardağı iri bulgur

  • 3 adet kuru kırmızı biber

  • Tercihinize göre yarım su bardağı haşlanmış kuru fasulye ya da yeşil mercimek

  • 1 büyük boy soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım yemek kaşığı domates salçası

  • Yeteri kadar tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 5 bardak içme suyu

  • Haşlanmış et (isteğe bağlı)

ÜZERİ İÇİN

  • İnce kıyılmış yeşil soğan

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak yemeklik doğradığınız soğanı bir tencereye alın ve zeytinyağı ile orta ateşte kavurun.

  • Yarım yemek kaşığı salça ilavesiyle kavurma işlemine devam edin.

  • Önceden sıcak su içinde bekletip yumuşattığınız börülceleri tencereye alın, 1-2 dakika kavurun.

  • Daha sonra, yarım su bardağı kalın bulgur ve yarım bardak haşlanmış kuru fasulye ya da yeşil mercimeği ekleyip kavurma işlemine devam edin.

  • Tuz ilave edip 1 dakika daha kavurduktan sonra, içme suyunu sıcak olarak ekleyin.

  • Kuru kırmızı biberleri de tencereye atın.

  • Dileyenler 2-3 adet arpacık soğanını bütün olarak ekleyebilir.

  • Çorbayı etli tüketmek istiyorsanız önceden haşladığınız eti küçük parçalar halinde keserek çorbaya ilave edin.

  • Son olarak 1 çay kaşığı pul biberi ekleyin.

  • Yaklaşık 15-20 dakika yüksek ateşte çorbanızı kaynatın.

  • Servis kaselerine aldığınız çorbanızı, üzerine ince kıyılmış yeşil soğan serpiştirerek sıcak olarak servis edin.

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