Bu çorbaya bayılacaksınız! Bakliyat deposu, dolu dolu heybeli çorba tarifi

Anadolu'nun her köşesinde, kendine has geleneksel çorbalar bulmak mümkün. Salçalı ya da yoğurtlu, sıcak ya da soğuk, etli ya da sebzeli her çeşit yapılabilen bu çorbalar hem pratik hem oldukça besleyici. Ege yöresine ait olan heybeli çorba da, adından anlaşılacağı üzere pek çok farklı malzemenin birleşmesiyle oluşuyor. Başlı başına bir öğün olarak tüketebileceğiniz bu çorbanın pratik tarifini sizler için hazırladık.

HEYBELİ ÇORBA TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı kuru börülce

Yarım su bardağı iri bulgur

3 adet kuru kırmızı biber

Tercihinize göre yarım su bardağı haşlanmış kuru fasulye ya da yeşil mercimek

1 büyük boy soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yeteri kadar tuz

1 çay kaşığı pul biber

5 bardak içme suyu

Haşlanmış et (isteğe bağlı)

ÜZERİ İÇİN

İnce kıyılmış yeşil soğan

HAZIRLANIŞI