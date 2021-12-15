Bu çorbaya bayılacaksınız! Bakliyat deposu, dolu dolu heybeli çorba tarifi

Anadolu'nun her köşesinde, kendine has geleneksel çorbalar bulmak mümkün. Salçalı ya da yoğurtlu, sıcak ya da soğuk, etli ya da sebzeli her çeşit yapılabilen bu çorbalar hem pratik hem oldukça besleyici. Ege yöresine ait olan heybeli çorba da, adından anlaşılacağı üzere pek çok farklı malzemenin birleşmesiyle oluşuyor. Başlı başına bir öğün olarak tüketebileceğiniz bu çorbanın pratik tarifini sizler için hazırladık.
MALZEMELER
1 su bardağı kuru börülce
Yarım su bardağı iri bulgur
3 adet kuru kırmızı biber
Tercihinize göre yarım su bardağı haşlanmış kuru fasulye ya da yeşil mercimek
1 büyük boy soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım yemek kaşığı domates salçası
Yeteri kadar tuz
1 çay kaşığı pul biber
5 bardak içme suyu
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
İlk olarak yemeklik doğradığınız soğanı bir tencereye alın ve zeytinyağı ile orta ateşte kavurun.
Yarım yemek kaşığı salça ilavesiyle kavurma işlemine devam edin.
Önceden sıcak su içinde bekletip yumuşattığınız börülceleri tencereye alın, 1-2 dakika kavurun.
Daha sonra, yarım su bardağı kalın bulgur ve yarım bardak haşlanmış kuru fasulye ya da yeşil mercimeği ekleyip kavurma işlemine devam edin.
Tuz ilave edip 1 dakika daha kavurduktan sonra, içme suyunu sıcak olarak ekleyin.
Kuru kırmızı biberleri de tencereye atın.
Dileyenler 2-3 adet arpacık soğanını bütün olarak ekleyebilir.
Çorbayı etli tüketmek istiyorsanız önceden haşladığınız eti küçük parçalar halinde keserek çorbaya ilave edin.
Son olarak 1 çay kaşığı pul biberi ekleyin.
Yaklaşık 15-20 dakika yüksek ateşte çorbanızı kaynatın.
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