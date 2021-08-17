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Domates dolması tarifi: Damak çatlatan domates dolması nasıl yapılır?

17.08.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen hemen her evde dolma pişer. Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan dolma yüzlerce çeşidiyle kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Etli ya da zeytinyağlı dolma tariflerinin yanında aslında aklınıza gelebilecek her sebzeden dolma yapabilirsiniz. Klasik biber dolmasına rakip olacak bir tarif hazırladık. Üstelik yapımı çok kolay...

Domates dolması tarifi: Damak çatlatan domates dolması nasıl yapılır?

“Bugün ne pişirsem” diye düşünüyorsanız ve aynı yemekleri yapmaktan bıktıysanız alternatif tariflere yönelmenin tam zamanı. Birçok sebze, meyve, et ve hatta deniz ürünleriyle sofralarımıza konuk olan dolma bu sefer de yaz mevsimine uygun haliyle karşınıza çıkıyor. İşte mevsiminde kıpkırmızı domateslerle yapabileceğiniz muhteşem bir dolma tarifi...

DOMATES DOLMASI MALZEMELERİ

  • 4-5 domates (misafir sayısına göre)
  • 200-300 gram kıyma
  • 1 soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Domatesleri yıkayın, üst kısımlarını kesin, posayı ve tohumları çıkarın. İnce doğranmış soğanı kızartın, ardından domates püresini ve kıyılmış eti ekleyin. 5-8 dakika pirişirin.
  • Domatesleri dolgu ile doldurun ve kesilmiş üst kısımlarla örtün. Bir tepsiye dizip üzerine su serpin ve önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.
Salatalıklı Çeri Domatesi DolmasıSalatalıklı Çeri Domatesi Dolması


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