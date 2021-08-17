Domates dolması tarifi: Damak çatlatan domates dolması nasıl yapılır?

“Bugün ne pişirsem” diye düşünüyorsanız ve aynı yemekleri yapmaktan bıktıysanız alternatif tariflere yönelmenin tam zamanı. Birçok sebze, meyve, et ve hatta deniz ürünleriyle sofralarımıza konuk olan dolma bu sefer de yaz mevsimine uygun haliyle karşınıza çıkıyor. İşte mevsiminde kıpkırmızı domateslerle yapabileceğiniz muhteşem bir dolma tarifi...

DOMATES DOLMASI MALZEMELERİ

4-5 domates (misafir sayısına göre)

200-300 gram kıyma

1 soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

Domatesleri yıkayın, üst kısımlarını kesin, posayı ve tohumları çıkarın. İnce doğranmış soğanı kızartın, ardından domates püresini ve kıyılmış eti ekleyin. 5-8 dakika pirişirin.

Domatesleri dolgu ile doldurun ve kesilmiş üst kısımlarla örtün. Bir tepsiye dizip üzerine su serpin ve önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.



