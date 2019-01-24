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Domates Güzelimiz Ayşen Gruda'nın unutulmayacak 10 filmi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 24.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Türk sinemasının usta oyuncularından Ayşen Gruda yaşamını yitirdi. Sayısız filmle ve muhteşem oyunculuğuyla hafızalara kazınan domates güzelimiz Gruda'nın hafızalara kazınan 10 filmini derledik.

Domates Güzelimiz Ayşen Gruda'nın unutulmayacak 10 filmi

O hiçbir zaman eskimeyen Yeşilçam filmlerinin olmazsa olmaz kadın oyuncusuydu.. Yer aldığı filmlerle herkesin ailesinden biriydi... Ayşen Gruda'nın yaşamını yitirmesiyle bizlerde ailemizin güler yüzünü, domates güzelini, Emine’sini, Ayşe’sini, Nilgün’ünü, Melahat’ını kaybettik.

Türk sinemasının en değerli oyuncularından Ayşen Gruda’yı yapmayı en sevdiği şeyle hatırlayalım: oyunculuğuyla...

İşte Ayşen Gruda'nın hafızalara kazınan 10 filmi:

Bizim Aile – Feride (1975)

1

Tosun Paşa – Zekiye Tellioğlu (1976)

2

Süt Kardeşler – Emine (1976)

3

İbo ile Güllüşah – Nazlı (1977)

4

Gülen Gözler – Fikret (1977)

5

Çöpçüler Kralı – Hacer (1977)

6

Neşeli Günler – Nilgün (1978)

7

Hababam Sınıfı Güle Güle – Melahat (1981)

8

Gırgıriye - Sevim (1981)

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Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? – Karagöz’ün annesi (2006)

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