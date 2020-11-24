Domates konservesi tüketiyorsanız bu adımlara dikkat edin! Sıcak şekilde koymak...

Düzenli ve dengeli beslenmek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Sebze ve meyveler de bu beslenme düzeninin temelini oluşturuyor. Ancak her mevsim istediğimiz sebze ve meyveleri bulmak mümkün olmuyor. Sevdiğimiz sebzeleri, dört mevsim keyifle tüketmenin yolu ise konserve yapmaktan geçiyor. Domates ve kırmızı biber gibi çok fazla tüketilen sebzeleri konserve olarak yapmak ise yemek yaparken zaman da kazandırıyor. Peki kış mevsiminde sağlıklı bir şekilde konserve hazırlamak için nelere dikkat edilmeli?

KONSERVE YAPIMIYLA İLGİLİ PÜF NOKTALAR

Sağlıklı ve doğru bir konserve için öncelikle kaliteli malzemeden üretilen cam kavanozlar edinmek gerekiyor.

Ayrıca kavanoz kapakları da çok önemli. Seçilen kapaklar kalitesiz ve bozuk olursa konserveleme işleminden sonra akıntı, sızıntı oluşmasına ve hava almasına dolayısıyla içindeki ürünün bozulmasına neden olabilir.

Sağlığınız için konservelerinizi koyacağınız kavanozları öncesinde kaynatarak dezenfekte edebilirsiniz.

Konserve yapımında en temel konu taze ve olgunlaşmış sebzelerin seçilmesidir. Aksi takdirde konservelerin bozulma, çürüme yapması kaçınılmaz olur.