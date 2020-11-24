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Domates konservesi tüketiyorsanız bu adımlara dikkat edin! Sıcak şekilde koymak...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 24.11.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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Domates konservesi tüketiyorsanız bu adımlara dikkat edin! Sıcak şekilde koymak...

Mevsim dışında sebzeler tüketmek için en sağlıklı yol konservelerdir. Ancak evde hazırlayacağınız konservelerin lezzetli ve sağlıklı olabilmesi için bu püf noktalarına dikkat etmelisiniz.

Düzenli ve dengeli beslenmek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Sebze ve meyveler de bu beslenme düzeninin temelini oluşturuyor. Ancak her mevsim istediğimiz sebze ve meyveleri bulmak mümkün olmuyor. Sevdiğimiz sebzeleri, dört mevsim keyifle tüketmenin yolu ise konserve yapmaktan geçiyor. Domates ve kırmızı biber gibi çok fazla tüketilen sebzeleri konserve olarak yapmak ise yemek yaparken zaman da kazandırıyor. Peki kış mevsiminde sağlıklı bir şekilde konserve hazırlamak için nelere dikkat edilmeli?

KONSERVE YAPIMIYLA İLGİLİ PÜF NOKTALAR

Sağlıklı ve doğru bir konserve için öncelikle kaliteli malzemeden üretilen cam kavanozlar edinmek gerekiyor.

Ayrıca kavanoz kapakları da çok önemli. Seçilen kapaklar kalitesiz ve bozuk olursa konserveleme işleminden sonra akıntı, sızıntı oluşmasına ve hava almasına dolayısıyla içindeki ürünün bozulmasına neden olabilir.

Sağlığınız için konservelerinizi koyacağınız kavanozları öncesinde kaynatarak dezenfekte edebilirsiniz.
Konserve yapımında en temel konu taze ve olgunlaşmış sebzelerin seçilmesidir. Aksi takdirde konservelerin bozulma, çürüme yapması kaçınılmaz olur.

BAKTERİ BİRİKİMİNE SEBEP VERMEYİN

Sebzelerin uygun şekilde temizlenmesi konserve işleminin en önemli konularından biridir. Sebzeleri yıkamadan kullanmak konservelerinizde bakteri birikimine neden olabilir.

Sebzeleri yıkayıp istediğiniz boyutta doğradıktan sonra düşük ısıda soteleyerek, sıcak bir şekilde kavanozlara doldurup kapaklarını kapatabilirsiniz. Kapakların hava almamasına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Eğer kapaklar düzgün kapatılmazsa konservelerin çabuk bozulma olasılığı bulunuyor.
Sebzeleri sıcak şekilde kavanoza koymak konservelerin ömrünün çok daha uzun olması için önemli. Kavanozları ters çevirerek herhangi bir akma, sızıntı olmadığına da emin olmalısınız.

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