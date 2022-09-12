YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu malzemeleri neler?

Domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu malzemeleri neler?

12.09.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışlık domates sosu için tarif ve malzemeler araştırılmaya başlandı. Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu malzemeleri neler?

Kış mevsimi için geri sayım devam ederken kışa hazırlık olarak yer alan tariflerin arasındaki domates sosu araştırılmaya başlandı. Peki domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

DOMATES SOSU MALZEMELERİ

6 kg domates
2 baş sarımsak
1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)
Yarım çay bardağı sirke (60 ml)
3 yemek kaşığı tuz
2 yemek kaşığı toz şeker

Domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu malzemeleri neler?

DOMATES SOSU TARİFİ

Domates sosu için öncelikle güzelce yıkadığımız domateslerimizi iri küpler halinde doğrayalım. Bu tarifte domateslerin kabuklarını soymanıza gerek olmuyor.
Ardından sarımsakları soyalım ve 2-3 parçaya keselim.
Derin bir tencereye sıvı yağı alalım. Üzerine doğradığımız sarımsakları ekleyelim ve 1-2 dakika kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.
Daha sonra doğradığımız domatesleri ilave edelim. Tencerenin kapağını kapatalım ve ara ara karıştırarak domatesler eriyene kadar yaklaşık yarım saat pişirelim.
Bu aşamada dilerseniz kullanacağınız kavanoz ve kapakları sterilize edebilirsiniz. Bunun için kaynayan suyun içerisine önce kapakları alarak 10 dakika kadar kaynatabilirsiniz. Ardından kapakları suyun içerisinden alıp kullanacağınız kavanozları ters çevirerek kaynatabilirsiniz.
Domateslerimiz eriyip suyunu saldıktan sonra blenderdan geçirelim ve püre haline getirelim. Eğer sosunuzu konsantre şekilde hazırlamak isterseniz tencerenin kapağı açık bir şekilde, istediğiniz koyuluğa ulaşana kadar kaynatabilirsiniz.
Kaynamaya devam eden domates sosuna tuz, şeker ve sirkeyi ekleyerek 10 dakika daha ara ara karıştırarak kaynatmaya devam edelim.
Sürenin sonunda ocağı kapatalım ve sosumuz sıcakken kavanozlara dolduralım.
Kılavuz kısmını kağıt havlu ile silelim ve kaynattığımız kapaklarla kavanozumuzu sıkıca kapatalım.
Son olarak hazırladığımız kavanozlarımızı ters çevirelim ve soğumaya bırakalım. Makarnalarda, et, sebze yemeklerinin yanına kullanabileceğiniz, kışlık olarak da kolayca hazırlayabileceğiniz domates sosumuz servise hazır. Afiyet olsun!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra... Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...
Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyorZamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
domates sosu tarif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

'Külot' yorumuna tepki! Babası hatırlatılınca...

'Külot' yorumuna tepki! Babası hatırlatılınca...

Boşanma yaradı! Yeni estetikler yaptırdı... Son hali inanılmaz

Boşanma yaradı! Yeni estetikler yaptırdı... Son hali inanılmaz

Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan seneler sonraki haliyle gündem oldu! İşte son hali

Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan seneler sonraki haliyle gündem oldu! İşte son hali

Demet Akalın, Okan Kurt'a isyan etti: "Fenalık geldi artık yeter!"

Demet Akalın, Okan Kurt'a isyan etti: "Fenalık geldi artık yeter!"

Masterchef Laz böreği tarifi! Laz böreği nasıl yapılır?

Masterchef Laz böreği tarifi! Laz böreği nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.