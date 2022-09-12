Kış mevsimi için geri sayım devam ederken kışa hazırlık olarak yer alan tariflerin arasındaki domates sosu araştırılmaya başlandı. Peki domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

DOMATES SOSU MALZEMELERİ

6 kg domates

2 baş sarımsak

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

Yarım çay bardağı sirke (60 ml)

3 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz şeker

DOMATES SOSU TARİFİ

Domates sosu için öncelikle güzelce yıkadığımız domateslerimizi iri küpler halinde doğrayalım. Bu tarifte domateslerin kabuklarını soymanıza gerek olmuyor.

Ardından sarımsakları soyalım ve 2-3 parçaya keselim.

Derin bir tencereye sıvı yağı alalım. Üzerine doğradığımız sarımsakları ekleyelim ve 1-2 dakika kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.

Daha sonra doğradığımız domatesleri ilave edelim. Tencerenin kapağını kapatalım ve ara ara karıştırarak domatesler eriyene kadar yaklaşık yarım saat pişirelim.

Bu aşamada dilerseniz kullanacağınız kavanoz ve kapakları sterilize edebilirsiniz. Bunun için kaynayan suyun içerisine önce kapakları alarak 10 dakika kadar kaynatabilirsiniz. Ardından kapakları suyun içerisinden alıp kullanacağınız kavanozları ters çevirerek kaynatabilirsiniz.

Domateslerimiz eriyip suyunu saldıktan sonra blenderdan geçirelim ve püre haline getirelim. Eğer sosunuzu konsantre şekilde hazırlamak isterseniz tencerenin kapağı açık bir şekilde, istediğiniz koyuluğa ulaşana kadar kaynatabilirsiniz.

Kaynamaya devam eden domates sosuna tuz, şeker ve sirkeyi ekleyerek 10 dakika daha ara ara karıştırarak kaynatmaya devam edelim.

Sürenin sonunda ocağı kapatalım ve sosumuz sıcakken kavanozlara dolduralım.

Kılavuz kısmını kağıt havlu ile silelim ve kaynattığımız kapaklarla kavanozumuzu sıkıca kapatalım.

Son olarak hazırladığımız kavanozlarımızı ters çevirelim ve soğumaya bırakalım. Makarnalarda, et, sebze yemeklerinin yanına kullanabileceğiniz, kışlık olarak da kolayca hazırlayabileceğiniz domates sosumuz servise hazır. Afiyet olsun!

