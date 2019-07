Dominic Cooper'ın yeni dizi projesi belli oldu: Spy City

Adım adım sona yaklaşan Preacher dizisinin başrol oyuncusu Dominic Cooper’ın yeni ekran projesi belli oldu. Karizmatik aktör, dönem dizisi Spy City’de boy gösterecek. Soğuk Savaş dönemini konu alan Spy City dizisinin sezonu altı bölümden oluşacak.

Berlin Duvarı'nın inşasından önce şehre gönderilen İngiliz bir casus Birleşik Krallık'ındaki veya mütteftikler arasındaki haini bulmakla görevlendirlir. Şehir casuslarla ve ikili çalışanlarla doludur. Yanlış atılan bir adım Doğu Almanya, Batı Almanya, A.B.D., Fransa ve İngiltere arasında nükleer savaşın fitilini ateşleyebilecek durumdadır.

A Good Man in Africa ve Chaplin gibi yapımların senaryolarını yazan William Boyd’un kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Miguel Alexandre üstlenecek. Dizide Dominic Cooper’a, Johanna Wokalek ve Leonie Benesch eşlik edecek. Mamma Mia ve Captain America: The First Avenger gibi filmlerle bilinen Cooper'ın TV kariyerinde Fleming ve Agent Carter gibi diziler de bulunuyor. Preacher dizisi final sezonuyla 4 Ağustos'ta ekrana dönecek.