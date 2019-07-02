Mynet Trend

Dominik Cumhuriyeti'nde ölüm şoku!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 02.07.2019 08:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Survivor yarışmasıyla tanıdığı Dominik Cumhuriyeti'nde, kızlarıyla tatile giden 46 yaşındaki Khalid Adkins, böbrekleri iflas ettiği için hayatını kaybetti. Bu sene Dominik Cumhuriyeti'nde ölen 12. kişi olması ise olayın dünyanın dört bir yanında tartışılmasına sebep oldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde ölüm şoku!

Bu sene Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 12. ölümden biri olan Khalid Adkins, hastalandıktan sonra böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. FBI, art arda ölen vatandaşların metil alkol veya böcek ilacı ile bulaşmış bir virüs yüzünden olabileceğini düşünüyor.

ÖLÜM HABERİ TURİZMİ ETKİLEDİ

Dominik'te yaşanan bu gizemli ölümler ve hastalanan kişi sayısının artmasından sonra turizmde yüzde 74 düşüş görüldü.

Khalid, ABD'nin Kolorado eyâletinin başkenti Denver'deki evine uçacağı uçağa bindiğinde fenalaştı. Acı içinde çığlık atan Khalid, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da hastaneye kaldırıldı. Khalid'in kız kardeşi "Khalid'i hemen Santo Domingo'ya transfer ettiler ve hastanede nefes almasının kötü olduğunu ve böbreklerinin başarısız olduğunu" söylediler. Khalid'in bacağının şiştiği, kusma ve ishal yaşadığı söylendi. Ertesi akşam, Khalid'in ailesi, Khalid'in cenaze masraflarına yardım edilmesi için GoFundMe sayfasında paylaşım yaptı. "Harap haldeyiz. Bu güncellemeyi yapmak çok zor ama Halid'i kaybettik!" notunu düştü.

1

OTOPSİ YAPILACAK

Khalid'in ailesi şunları söyledi: "Vücudunu eve götürmemiz her şey yardımcı olacak. Ona gerçekten ne olduğunu bilmek istiyoruz!" 20 ve 24 yaşındaki iki kızı, kendilerinin ve diğer aile üyelerinin, hastane personeli ile iletişim kurmak için mücadele ettiğini ve babalarının böbreklerinin neden bitik hale geldiğini kimsenin açıklayamadığını söyledi.

2

KHALID'İN ARDINDAN BİR KİŞİ DAHA KOMAYA GİRDİ

Son ölüm dizisinin yanı sıra, 15 yaşındaki bir Arjantinli kız şu anda Dominik'i ziyaret ettikten sonra komaya girdi. Doktorlar bunun diyabetik bir durumdan kaynaklandığını söylese de ailesi durumun hiçbir geçmişi olşmadığını söylüyor. Adanın turizm bakanlığı dahil kimse tarafından açıklanamayan hastalık ve ölümler yüzünden FBI soruşturma başlattı.

PARTNEROkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymişOkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş
Protestocular meclis binasına girdi!Protestocular meclis binasına girdi!
Uçakta şoke eden anlar! 'Dekolten fazla' deyip...Uçakta şoke eden anlar! 'Dekolten fazla' deyip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Khalid Adkins Dominik Cumhuriyeti

En Çok Okunan Trend Haberler

İniş yapan uçaktan evin bahçesine erkek cesedi düştü!

İniş yapan uçaktan evin bahçesine erkek cesedi düştü!

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

Yeni kriz patladı! İtalya ve Almanya karşı karşıya!

Yeni kriz patladı! İtalya ve Almanya karşı karşıya!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'deki köpek eti festivali şoke ediyor! Binlerce köpeği diri diri yakıp...

Olmaz olsun böyle festival! Binlerce köpeği diri diri yakıyorlar

Protestocular meclis binasına girdi!

Protestocular meclis binasına girdi!

Hostesler derin dekolteli kadını uçaktan attılar

Uçakta şoke eden anlar! 'Dekolten fazla' deyip...

Ülke şokta! Nefes alan hastanelik oldu, rekor seviyeye ulaştı

Ülke şokta! Nefes alan hastanelik oldu, rekor seviyeye ulaştı

Kazakistan'da dehşete düşüren olay! Kazak işçilerden Arap işçilere linç girişimi

Kazakistan'da dehşete düşüren olay!

Eyfel Kulesi’nin etrafı tatil köyüne döndü

Tatil köyüne döndü! Renkli kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.