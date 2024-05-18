MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dominik'te aralarından su sızmıyordu! Aleyna Kalaycıoğlu elenir elenmez bakın ne yaptı! Adadaki o ismi...

Dominik'te aralarından su sızmıyordu! Aleyna Kalaycıoğlu elenir elenmez bakın ne yaptı! Adadaki o ismi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın son elemesinde yarışmaya veda eden isim Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Dominik'ten İstanbul'a dönen Kalaycıoğlu elenir elenmez sosyal medyada yaptığı bir hareketle dikkat çekti. Bir süre paylaşım yapmayan ünlü isim adadaki yakın arkadaşını takipten çıktı.

Dominik'te aralarından su sızmıyordu! Aleyna Kalaycıoğlu elenir elenmez bakın ne yaptı! Adadaki o ismi...

En kaos dolu sezonun yaşandığı Survivor All Star'dan son olarak Aleyna Kalaycıoğlu elenmişti. Yarışmadaki halleri ve Yunus Emre ile olan yakınlığıyla sık sık adından söz ettiren Kalaycıoğlu Dominik'ten döner dönmez bakın ne yaptı...

Sezon boyunca Yunus Emre ile samimi halleri gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu annesinden 'Ondan uzak dur' uyarısı almış Yunus Emre'de aynı şekilde karısından uyarı almıştı.

aleyna 1

BEKLENEN OLDU VE...

Bir süre 'uzak dur' uyarılarını umursamayan ikilinin arası bir anda açıldı ve samimi dostlar küstü. Aleyna'nın elendikten sonra Yunus Emre hakkında nasıl hareket edeceği merak edilirken, beklenen hareket geldi.

aleyna

Elendikten sonra bir süre paylaşım dahi yapmayan Aleyna Kalaycıoğlu, ilk iş olarak eski dostu Yunus Emre'yi takipten çıktı. Kalaycıoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada dikkat çekti.

ALEYNA 2

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni aracıyla turladı! Lüks otomobilinin değeri... Yeni aracıyla turladı! Lüks otomobilinin değeri...
Cannes'a gitti! Parti tarzıyla olay olduCannes'a gitti! Parti tarzıyla olay oldu
Güldür Güldür'ün Naime'siydi... Efsane karakter geri dönüyorGüldür Güldür'ün Naime'siydi... Efsane karakter geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre Aleyna Kalaycıoğlu survivor all star
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek duyurdu: Türk Yatırım Fonu geliyor

Bakan Şimşek duyurdu: Türk Yatırım Fonu geliyor

Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL'yi buluyor! Kaldıkları hotel gündem oldu

Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL'yi buluyor! Kaldıkları hotel gündem oldu

Dünyanın konuştuğu Shani Louk'un cansız bedenine ulaşıldı

Dünyanın konuştuğu Shani Louk'un cansız bedenine ulaşıldı

'Kredi kartlarına sınırlama getirilsin' talebi

'Kredi kartlarına sınırlama getirilsin' talebi

MHP lideri Bahçeli: "Başları ezilmeli"

MHP lideri Bahçeli: "Başları ezilmeli"

Canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü! Cinayeti on binler anbean izledi

Canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü! Cinayeti on binler anbean izledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.