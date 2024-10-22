Domuza isim verdi, evini açtı, oyuncaklar aldı bir de yanı başında yatırdı... Böyle bir hayvan sevgisi görülmedi!

Bir kadın, evcil hayvan tercihini sıradışı bir şekilde yaparak sosyal medyada büyük dikkat çekti. Homer adını verdiği domuzunu her sabah kahvaltıya kaldırıyor, yanında yatırıyor ve ona tıpkı bir çocuk gibi bakıyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Evcil hayvan olarak domuz seçimi yapan kadın, geleneksel anlayışların dışına çıkarak, hayvanseverliğin farklı bir boyutunu sergiliyor. Homer'in günlük yaşamı ve onunla birlikte yaptıklarını anlatan kadının videoları, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve domuz birçok takipçi kazandı.

YORUM YAĞDI

Hayvan sevgisini ileri boyutlara taşıyan kadına sosyal medyadan da yorum yağdı. Paylaştığı videolara gelen bazı yorumlar şu şekilde oldu: