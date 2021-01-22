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  4. Don't Look Up setinde görüntülendiler! Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence'ın keyfi yerinde

Don't Look Up setinde görüntülendiler! Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence'ın keyfi yerinde

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.01.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Don't Look Up filminin setinde görüntülenen Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ınn keyfi yerinde görünüyor.

Netflix’in yıldız oyuncularla dolu merakla beklenen filmi Don't Look Up’ın setinden Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’lı yeni fotoğraflar yayınlandı.

Scarlett Johansson'dan vazgeçemiyorlarScarlett Johansson'dan vazgeçemiyorlar

Don't Look Up

Çekimlerine Boston’da devam edilen filmin yönetmenliğini Adam McKay üstleniyor. Filmin senaryosunda da yönetmenin imzası bulunuyor. Kadrosuyla dikkat çeken filmin gösterim tarihi henüz açıklanmamışken çekimlerinin şubat ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.
Dünyayı yok etmek için yaklaşan asteroide karşı insanları uyaran çömez iki gökbilimcinin maceralarına odaklanacak.
Filmin yıldız kadrosunda; Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley, Rob Morgan, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet ve dünyaca ünlü genç şarkıcı Ariana Grande bulunuyor.
Don't Look Up filminin bu yıl içerisinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
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