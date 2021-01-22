Don't Look Up setinde görüntülendiler! Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence'ın keyfi yerinde

Netflix’in yıldız oyuncularla dolu merakla beklenen filmi Don't Look Up’ın setinden Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’lı yeni fotoğraflar yayınlandı.

Çekimlerine Boston’da devam edilen filmin yönetmenliğini Adam McKay üstleniyor. Filmin senaryosunda da yönetmenin imzası bulunuyor. Kadrosuyla dikkat çeken filmin gösterim tarihi henüz açıklanmamışken çekimlerinin şubat ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.