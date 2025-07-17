Donald Trump'ın elindeki iz olay oldu! Yama yapmış gibi...

Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına çıkan ABD Başkanı Trump'ın bu sefer açıklamaları değil elindeki iz dikkat çekti.

YAMA GİBİ İZ

Sağ elinde bir yama benzeri makyaj izi olduğu görüldü. ABD ve İngiliz medyası Trump'ın elinde bir yara izi olduğunu ve Trump'ın bunu gizlemeye çalıştığını iddia etti.

İngiliz Daily Mail'e konuşan ABD'li ürolog Dr. Boback Bereookhim, "Elinde bir yara izi, morarma var gibi gözüküyor ve bunu saklamaya çalışıyorlar. Trump'tan kan almış olabilirler, bir böcek ısırmış olabilir ya da elini bir şeye çarpma ihtimali de yüksek" dedi.

"TOKALAŞTIĞI İÇİN BÖYLE"

Trump'ın basın sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump, halkın adamı ve tarihteki diğer bütün başkanlardan çok daha fazla ABD'liyle tanışıyor ve el sıkışıyor" ifadelerini kullandı.