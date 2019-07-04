Donald Trump'ın sırma gibi saçları gitti

Sosyal medyada bir adam, siyasetçilerin saçlarını dünyaca ünlü futbol yöneticilerinin saçlarıyla değiştiriyor. Ortaya çıkan görüntüler ise görenleri bol bol güldürmeye yeterken sosyal medyada da elden ele dolaşıyor. Futbol ve siyaset gibi iki zıt kutup bu photoshoplarla birleşmiş görünüyor.
Şimdi Donald Trump ve George W. Bush ve Putin gibi siyasilerin yeni saç stilleri ile tanışmaya hazır olun!
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