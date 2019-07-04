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Donald Trump'ın sırma gibi saçları gitti

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 04.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Birisi futbol yöneticilerinin saçlarını siyasetçilere takıyor ve ortaya bu ilginç görüntüler çıkıyor.

Donald Trump'ın sırma gibi saçları gitti

Sosyal medyada bir adam, siyasetçilerin saçlarını dünyaca ünlü futbol yöneticilerinin saçlarıyla değiştiriyor. Ortaya çıkan görüntüler ise görenleri bol bol güldürmeye yeterken sosyal medyada da elden ele dolaşıyor. Futbol ve siyaset gibi iki zıt kutup bu photoshoplarla birleşmiş görünüyor.

Şimdi Donald Trump ve George W. Bush ve Putin gibi siyasilerin yeni saç stilleri ile tanışmaya hazır olun!

Boris Johnson ve Graham Taylor'un saçları

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George W Bush ve Mick McCarthy'nin saçları

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Sajid Javid ve Ray Wilkins'in saçları

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Chuka Umunna ve Neil Warnock'un saçları

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Nick Clegg ve Slaven Bilic'in saçları

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Angela Merkel ve Garry Monk'un saçları

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Donald Trump ve McClaren'nin saçları

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Silvio Berlusconi ve Ron Atkinson'nun saçları

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Ed Balls ve Martin Jol'un saçları

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Vladimir Putin ve Louis van Gaal'ın saçları

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Nicola Sturgeon ve Eddie Howe'un saçları

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