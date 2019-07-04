Donald Trump'ın sırma gibi saçları gitti

Sosyal medyada bir adam, siyasetçilerin saçlarını dünyaca ünlü futbol yöneticilerinin saçlarıyla değiştiriyor. Ortaya çıkan görüntüler ise görenleri bol bol güldürmeye yeterken sosyal medyada da elden ele dolaşıyor. Futbol ve siyaset gibi iki zıt kutup bu photoshoplarla birleşmiş görünüyor.

Şimdi Donald Trump ve George W. Bush ve Putin gibi siyasilerin yeni saç stilleri ile tanışmaya hazır olun!

Boris Johnson ve Graham Taylor'un saçları

George W Bush ve Mick McCarthy'nin saçları

Sajid Javid ve Ray Wilkins'in saçları

Chuka Umunna ve Neil Warnock'un saçları

Nick Clegg ve Slaven Bilic'in saçları

Angela Merkel ve Garry Monk'un saçları

Donald Trump ve McClaren'nin saçları

Silvio Berlusconi ve Ron Atkinson'nun saçları

Ed Balls ve Martin Jol'un saçları

Vladimir Putin ve Louis van Gaal'ın saçları

Nicola Sturgeon ve Eddie Howe'un saçları



