Donald Trump'ın yemediği tek yemek! Fast food aşığı, günde 12 kola içiyor...

Yeme alışkanlıklarıyla zaman zaman gündeme gelen Donald Trump’ın bilindiği üzere fast food ve Diet Coke’a çok düşkün. Donald Trump’ın günde 12 Coca-Cola Light içmesi gündem olmuştu. Oval Ofis’teki Resolute Masası’na özel bir Coca-Cola Light düğmesi bile taktırdığı söyleniyor.

McDonald’s, Wendy’s, Burger King ve Domino’s gibi markalar Trump’ın en sevdiği zincirler arasında. Sık sık Beyaz Saray’da fast food keyfi yapıyor. First Lady Melania Trump'ın Page Six raporuna göre, başkanı daha sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye çalışıyor.

SEVMEDİĞİ TEK MUTFAK

Yedikleri kadar yemediği yemekler de var. Asla alkol içmeyen başkan, çiğ balık ve suşi gibi Japon mutfağına ait yiyecekleri hiç sevmiyor. Donalt Trump gibi Melania Trump da Tokyo’daki gezisinde çiğ deniz ürünlerinden kaçınmıştır.