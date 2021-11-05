Dondurma mevsimi bitti diye üzülmeyin! İşte dondurmayı aratmayacak soğuk sütlü tatlılar

Dondurmanın her mevsim yenilecek bir tatlı olduğu söylense de, pek çok insan için havaların soğumasıyla birlikte dondurma mevsimi sona eriyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hafif bir tatlı seçeneği olan dondurmanın yerini alacak alternatif tatlı arayışı başlıyor. Dondurma sevenlerin liste başında ise şerbetli tatlılar ve hamur tatlıları yerine daha hafif olan soğuk sütlü tatlılar geliyor. Yaz mevsimine göre hareketsiz kaldığınız kış akşamlarında aniden gelen tatlı krizlerinizi bastırmak ya da misafirlerinizi ağırladığınız davet sofralarınızda menünüze eklemek için farklı soğuk sütlü tatlı tariflerine hazır mısınız? Gelin, dondurmayı aratmayacak serinlikte olan soğuk sütlü tatlı tariflerine birlikte göz atalım.
MALZEMELER
150-200 gram beyaz çikolata (1 paket 80 gram)
Yarım su bardağı sıcak süt
250 ml krema
1 adet yumurtanın akı (oda sıcaklığında)
1 çorba kaşığı vanilya
SOS İÇİN
250 gram çilek
HAZIRLANIŞI
Çilek ve toz şekeri mutfak robotunda çekerek püre haline getirin. Buzdolabına koyun.
Çikolatayı benmari usulü eritin ve eriyen çikolataya azar azar sütü ekleyin. Soğumaya bırakın.
Ayrı bir kapta yumurtayı bir tutam tuz ile çırpın.
Kremayı da ayrı bir yerde kıvam alana kadar mikserle çırpın.
Yumurtadan elde ettiğiniz köpüğü, kremayı ve vanilyayı soğumuş olan çikolataya ekleyerek kaşıkla yavaşça karıştırın.
Karışımı servis kuplarına alarak üzerine çilek sosunu dökün.
MALZEMELER
1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
200 ml krema
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı toz şeker
HAZIRLANIŞI
Portakal suyunu bir sos tenceresine alıp üzerine jelatini ekleyerek çırpın. Kısık ateşte jelatin eriyene kadar karıştırarak pişirin.
İçerisine süt, krema ve toz şekeri ekleyerek kaynatın.
Servis yapacağınız kaplara bölüştürün.
3-4 saat kadar buzdolabında soğutun.
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