Dondurma mevsimi bitti diye üzülmeyin! İşte dondurmayı aratmayacak soğuk sütlü tatlılar

Dondurmanın her mevsim yenilecek bir tatlı olduğu söylense de, pek çok insan için havaların soğumasıyla birlikte dondurma mevsimi sona eriyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hafif bir tatlı seçeneği olan dondurmanın yerini alacak alternatif tatlı arayışı başlıyor. Dondurma sevenlerin liste başında ise şerbetli tatlılar ve hamur tatlıları yerine daha hafif olan soğuk sütlü tatlılar geliyor. Yaz mevsimine göre hareketsiz kaldığınız kış akşamlarında aniden gelen tatlı krizlerinizi bastırmak ya da misafirlerinizi ağırladığınız davet sofralarınızda menünüze eklemek için farklı soğuk sütlü tatlı tariflerine hazır mısınız? Gelin, dondurmayı aratmayacak serinlikte olan soğuk sütlü tatlı tariflerine birlikte göz atalım.

ÇİLEK SOSLU MUS

MALZEMELER

150-200 gram beyaz çikolata (1 paket 80 gram)

Yarım su bardağı sıcak süt

250 ml krema

1 adet yumurtanın akı (oda sıcaklığında)

1 çorba kaşığı vanilya

Bir tutam tuz

SOS İÇİN

250 gram çilek

Yarım su bardağı toz şeker

HAZIRLANIŞI

Çilek ve toz şekeri mutfak robotunda çekerek püre haline getirin. Buzdolabına koyun.

Çikolatayı benmari usulü eritin ve eriyen çikolataya azar azar sütü ekleyin. Soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta yumurtayı bir tutam tuz ile çırpın.

Kremayı da ayrı bir yerde kıvam alana kadar mikserle çırpın.

Yumurtadan elde ettiğiniz köpüğü, kremayı ve vanilyayı soğumuş olan çikolataya ekleyerek kaşıkla yavaşça karıştırın.

Karışımı servis kuplarına alarak üzerine çilek sosunu dökün.

1-2 saat buzdolabında kıvam aldıktan sonra servise hazır.

PORTAKALLI PANNA COTTA

MALZEMELER

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

200 ml krema

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı toz jelatin

HAZIRLANIŞI