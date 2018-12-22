Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

Olay, saat 17.00 sıralarında, Zonguldak Valiliği'nde meydana geldi. Testis kanseri olduğu belirtilen K.A., iddiaya göre, yardım için Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurdu. Vakıf tarafından para ve kıyafet yardımı yapılan K.A., testis kanseri olduğunu ve ileride çocuk sahibi olamama riski bulunduğunu belirterek, spermlerinin dondurulması için kendisine 5 bin liralık yardım yapılmasını talep etti. K.A.'ya, fatura getirmesi durumunda 2 bin 500 lira ödeme yapılabileceği söylendi. Gereken parayı istediği an alamamasına sinirlenen K.A., valilik binasının 5'inci kata çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Kendisini boşluğa bırakacağını söyleyen K.A., polislerin ikna etmesinin ardından indirildi. K.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

VAKIFTAN AÇIKLAMA

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca K.A.'nın valilik binası içinde intihara kalkışmasının ardından yazılı açıklama yapıldı. K.A.'ya sperm dondurmak için talebi üzerine mütevelli heyetince yapılan görüşme sonrası vakıf kanunları ve yönetmelikler çerçevesinde fatura getirmesi durumunda 2 bin 500 lira ödeneceğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi: