TREND

Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 22.12.2018 00:15 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, testis kanseri olan ve valilikten spermlerini dondurmak için yardım talebinde bulunan K.A. (33), istediği mektarda paranın verilmemesi üzerine valilik binasının 5'inci katına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna ederek, indirdiği K.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Zonguldak Valiliği'nde meydana geldi. Testis kanseri olduğu belirtilen K.A., iddiaya göre, yardım için Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurdu. Vakıf tarafından para ve kıyafet yardımı yapılan K.A., testis kanseri olduğunu ve ileride çocuk sahibi olamama riski bulunduğunu belirterek, spermlerinin dondurulması için kendisine 5 bin liralık yardım yapılmasını talep etti. K.A.'ya, fatura getirmesi durumunda 2 bin 500 lira ödeme yapılabileceği söylendi. Gereken parayı istediği an alamamasına sinirlenen K.A., valilik binasının 5'inci kata çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Kendisini boşluğa bırakacağını söyleyen K.A., polislerin ikna etmesinin ardından indirildi. K.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

VAKIFTAN AÇIKLAMA

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca K.A.'nın valilik binası içinde intihara kalkışmasının ardından yazılı açıklama yapıldı. K.A.'ya sperm dondurmak için talebi üzerine mütevelli heyetince yapılan görüşme sonrası vakıf kanunları ve yönetmelikler çerçevesinde fatura getirmesi durumunda 2 bin 500 lira ödeneceğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"K.A., vakfımıza testis kanseri olduğunu ve yardıma muhtaç olduğunu belirterek başvuruda bulunmuştur. Vakfımız K.A.’ya giysi ve bir miktar para yardımında bulundu. Testis kanseri olduğu için Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ile de irtibata geçilerek tedavi masrafları tamamen devlet tarafından karşılanacağı ve tedavi edileceği kendisine bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü K.A.’nın tedavisi için çalışma başlattı. Eşinden ayrılmış olan ve 2 çocuğu bulunan K.A., vakfımıza yeniden başvurarak testis kanseri olduğu için bir daha çocuk sahibi olamayacağını bu nedenle de spermlerini dondurmak için 5 bin TL kendisine yardım edilmesini talep etti. Konu mütevelli heyetince görüşüldü ve vakıf kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde kendisine 2 bin 500 TL verileceği kararlaştırıldı. Kendisinden de sperm donduracağını gösteren bir fatura istendi. Yardımı bugün almak isteyen K.A., vakfımıza yeninden geldi. Ancak bugün alamayacağı kendisine iletildi. Faturalandırma da yapılmadığı için ödeme yapılamayacağı belirtildi. Sonrasında ise bu talihsiz olay yaşanmıştır."

(DHA)

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu!Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu!
Rüyada asker görmek ne anlama gelir?Rüyada asker görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak intihar girişimi

En Çok Okunan Trend Haberler

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

Yorumcu Stig Tofting, canlı yayında yellenince stüdyoda bulunan herkes gülme krizine girdi!

Yorumcu Stig Tofting, canlı yayında yellenince stüdyoda bulunan herkes gülme krizine girdi!

MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yok olmak üzereler! Tunceli'de görüntülendi: Dinlenmek için gitmiştim

Yok olmak üzereler! Tunceli'de görüntülendi: Dinlenmek için gitmiştim

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızım 14. son bölümde Demir ve Candan'a büyük şok! Öykü'nün babası kim?

Kızım 14. son bölümde Demir ve Candan'a büyük şok! Öykü'nün babası kim?

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? (21 Aralık Cuma)

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu!

Rüyada asker görmek ne demek? Rüyada asker görmek ne anlama gelir?

Rüyada asker görmek ne anlama gelir?

Rüyada aslan görmek ne demek? Rüyada aslan görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada aslan görmek ne anlama gelir?

Kendi bikini markası için soyunacağını söyledi

Kendi bikini markası için soyunacağını söyledi

Rüyada tabut görmek ne demektir? Rüyada tabutlar görmek neye işarettir?

Rüyada tabut görmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.