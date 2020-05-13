YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Dondurmalı irmik helvası tarifi

Dondurmalı irmik helvası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz sıcaklarına yakışır bir tatlı tarifi ile herkese merhaba! İçinde ılık ılık dondurması ve bol fıstıklarıyla dondurmalı irmik helvası tarifi, akşam yemeklerinden sonra yendiğinde baymayan bir tatlı. Siz de denemek istiyorsanız tarifimizi bir kenara not edebilirsiniz.

Dondurmalı irmik helvası tarifi

Hafif ve daha az kalorili olmaları sebebiyle sütlü tatlılar yaz ayları için idealdir. Dondurmalı irmik helvası tarifi ise yaz akşamlarına yakışan, içimizi ferahlatacak bir tatlı oluyor. Üstelik yapılışı da oldukça pratik. Peki dondurmalı irmik helvası tarifi nasıl yapılır? İşte detayları...

MALZEMELER

500 gram irmik
250 gram tereyağı
Antep fıstığı içi
Dondurma

Şerbeti için;
2 su bardağı şeker
2 bardak süt
Bir bardak su

YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti yapmaya başlayacağız.
Sütü şekeri ve suyu ocağa alın.
Şeker eriyene kadar orta ateşte sürekli karıştırın.
Şeker eriyince tencereyi ocaktan alabilirsiniz.
Teflon tavada tereyağını eritin.
Yağ eridikten sonra içine irmiği alın ve tahta kaşık yardımıyla kavurun.
İrmiğin rengi koyulaşana kadar kaşıkla sık sık çevirme işlemine devam edin.
İrmiğin rengi tamamen sütlü kahveye döndükten sonra içine şerbeti ekleyin.
Tavanın ağzını kapatın.
5 dakika sonra irmiği karıştırın.
Tatlı koyulaşınca ocağın altını kapatın.
Tencerenin kapağını açmayın ve tatlıyı demlenmeye bırakın.
Helva ılıdıktan sonra bir kaseye streç film serin.
Tabanına ve kenarlarına irmik helvasından döşeyin.
Ortasına helva ve Antep fıstığı koyun, ters çevirin.
Afiyet olsun.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
Mersin ayağınıza geliyor: Evde tantuni yapımıMersin ayağınıza geliyor: Evde tantuni yapımı
Her çeşitten yapımı kolay enfes tatlı tarifleri Her çeşitten yapımı kolay enfes tatlı tarifleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba Survivor itirafı! 'Felaketti...'

Bomba Survivor itirafı! 'Felaketti...'

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Sigara içenlerin imdadına koşuyor! Nikotini atmak için...

Sigara içenlerin imdadına koşuyor! Nikotini atmak için...

Her gün tüketiyoruz ama beynin küçülmesine neden oluyor!

Her gün tüketiyoruz ama beynin küçülmesine neden oluyor!

Böylesini ilk kez gördük! Pamuk şekerden dürüm yaptılar

Böylesini ilk kez gördük! Pamuk şekerden dürüm yaptılar

Poşetlerdeki büyük tehlike! Virüs bulaşmış olabilir

Poşetlerdeki büyük tehlike! Virüs bulaşmış olabilir

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yuvalama Çorbası

Yuvalama Çorbası

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde tantuni tarifi: Tantuni nasıl yapılır?

Mersin ayağınıza geliyor: Evde tantuni yapımı

Bamya dolması tarifi

İftar için bambaşka lezzet: Bamya dolması tarifi

Evde galeta unu nasıl yapılır?

Evde galeta unu nasıl yapılır?

Kabak çiceği dolması tarifi

Mideden önce göze hitap ediyor

Antakya usulü tavuk döner tarifi

Evde Antakya usulü tavuk döner nasıl yapılır?

Kayseri yağlaması tarifi

Tadıyla lahmacuna rakip oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.