Hafif ve daha az kalorili olmaları sebebiyle sütlü tatlılar yaz ayları için idealdir. Dondurmalı irmik helvası tarifi ise yaz akşamlarına yakışan, içimizi ferahlatacak bir tatlı oluyor. Üstelik yapılışı da oldukça pratik. Peki dondurmalı irmik helvası tarifi nasıl yapılır? İşte detayları...

MALZEMELER

500 gram irmik

250 gram tereyağı

Antep fıstığı içi

Dondurma

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2 bardak süt

Bir bardak su

YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti yapmaya başlayacağız.

Sütü şekeri ve suyu ocağa alın.

Şeker eriyene kadar orta ateşte sürekli karıştırın.

Şeker eriyince tencereyi ocaktan alabilirsiniz.

Teflon tavada tereyağını eritin.

Yağ eridikten sonra içine irmiği alın ve tahta kaşık yardımıyla kavurun.

İrmiğin rengi koyulaşana kadar kaşıkla sık sık çevirme işlemine devam edin.

İrmiğin rengi tamamen sütlü kahveye döndükten sonra içine şerbeti ekleyin.

Tavanın ağzını kapatın.

5 dakika sonra irmiği karıştırın.

Tatlı koyulaşınca ocağın altını kapatın.

Tencerenin kapağını açmayın ve tatlıyı demlenmeye bırakın.

Helva ılıdıktan sonra bir kaseye streç film serin.

Tabanına ve kenarlarına irmik helvasından döşeyin.

Ortasına helva ve Antep fıstığı koyun, ters çevirin.

Afiyet olsun.



