Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araçların ön camlarında buzlanma meydana gelebilir. Sabah işe ya da günlük işlerine gitmek için aracına binen sürücüler, yola çıkmadan önce camlardaki buzu temizlemek zorunda kalıyor.

ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYAN YÖNTEMİ AÇIKLADI

Uzman Jonathan Carcone, bu sorunu önlemek için oldukça basit ve ekonomik bir yöntem önerdi. Carcone'a göre aracın ön camını gece yatmadan önce bir cam örtüsüyle kapatmak ya da evde bulunan eski bir havluyu sileceklerin altına yerleştirmek buzlanmayı önlemeye yardımcı olabilir.

Carcone, konuya ilişkin açıklamasında, "Bir ön cam örtüsü kullanmak ya da arka koltuktaki eski bir havluyu öne çekerek sileceklerin altında sabitlemek, sabah buz kazımak için harcayacağınız zamandan tasarruf etmenizi sağlar" ifadelerini kullandı.

KARTON KULLANMAK DA BUZLANMAYI ÖNLEYEBİLİR

Araç camlarının buz tutmasını engellemek için önerilen yöntemlerden biri de kuru karton kullanmak. İngiltere'de sürücülere tavsiyelerde bulunan köklü bir otomobil kulübü, ön camın üzerine yerleştirilen bir karton parçasının buzlanmaya karşı koruyucu bir bariyer oluşturabileceğini belirtti.

Karton, cam ile dış ortam arasına fiziksel bir engel koyarak nemin doğrudan cam yüzeyine tutunmasını ve donmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunuyor. Gece yağmur yağması durumunda karton ıslanabilir ve sabah cama yapışarak temizliği zorlaştırabilir. Bu nedenle suya dayanıklı bir ön cam örtüsü veya kuru bir havlu daha kullanışlı bir seçenek olabilir.

ARACINIZI EVİN YAKININA PARK ETMEK DE İŞE YARIYOR

Otomobil uzmanları, araç camlarında buzlanmayı önlemek için park yeri seçiminin de önemli olduğuna dikkat çekti. İmkanı olan sürücülerin araçlarını kış aylarında garaja park etmeleri önerildi. Garaj, aracın doğrudan soğuk hava koşullarına maruz kalmasını engelleyerek buzlanma riskini azaltabilir.

Garajı bulunmayan sürücülere ise araçlarını evlerinin mümkün olduğunca yakınına park etmeleri tavsiye edildi.

Binadan yayılan ısı, bazı koşullarda aracın ön camının daha fazla soğumasını önleyebilir.

SABAH BUZ KAZIMAKLA UĞRAŞMAK İSTEMEYENLER BU ÖNLEMLERİ ALABİLİR

Uzmanların önerilerine göre araç camlarında buzlanmayı azaltmak için şu yöntemler uygulanabilir:

Gece aracın ön camını özel bir cam örtüsüyle kapatın

Özel örtünüz yoksa kuru bir havluyu sileceklerin altına sabitleyin

Yağmur ihtimali yoksa kuru karton kullanmayı değerlendirin

Aracınızı mümkünse garaja park edin

Garajınız yoksa aracınızı evinize yakın bir noktaya bırakın

Önemli hatırlatma: Yola çıkmadan önce yalnızca ön camın değil, yan camların, arka camın, aynaların ve araç üzerindeki diğer görüş alanlarının da tamamen temiz olduğundan emin olun. Ön camı kısmen temizleyerek yola çıkmak sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir.