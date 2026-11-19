İngiltere'deki bazı okullar, GTA 6'nın çıkışı nedeniyle öğrencilerin devamsızlık yapmasını önlemek için farklı yöntemlere başvurdu.

Lancashire'daki Darwen Vale Lisesi, velilere gönderdiği mektupta 19 ve 20 Kasım tarihlerinde okula gelen öğrencilerin çekilişe katılacağını duyurdu. Çekilişte öğrencilere ve velilere hediye çekleri verilecek.

Okul yönetimi ayrıca yeni oyunu oynamak için okula gelmediğinden şüphelenilen öğrencilerin evlerine habersiz ziyaretler yapılacağını bildirdi.

Durham bölgesindeki St John's Katolik Okulu ve Altıncı Form Koleji de benzer bir uygulama başlattı. Perşembe günü okula gelen öğrenciler, 65 sterlin değerindeki hediye çekini kazanmak için çekilişe katılacak.

Birmingham'daki Ninestiles Akademisi ise hafta boyunca yüzde 100 devam sağlayan öğrenciler için ödül çekilişi düzenleyeceğini açıkladı. Okul, gelmeyen öğrencileri almak için servis aracını da kullanacağını duyurdu.

GTA 6'NIN YAŞ SINIRI 18

Bazı okullar ise velileri oyunun yaş sınırı konusunda uyardı. Felixstowe Okulu ve Altıncı Form, ailelere çocuklarının oynadığı oyunları kontrol etmeleri, yaş sınırlamalarına dikkat etmeleri ve ekran başında geçirilen süreyi takip etmeleri çağrısında bulundu.

Okul yönetimi, oyun oynamanın okula gitmemek için geçerli bir mazeret olmadığını da hatırlattı.

İngiltere'de izinsiz devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine para cezası uygulanabiliyor. İlk ceza 21 gün içinde ödenmesi halinde çocuk başına 80 sterlin olarak belirlenirken, aynı çocuk için üç yıl içinde ikinci kez ceza kesilmesi durumunda tutar 160 sterline yükseliyor.

Okul ve Kolej Liderleri Birliği Genel Sekreteri Pepe Di'Iasio da GTA'nın 18 yaş sınırına sahip olduğunu ve okul çağındaki çocuklar için uygun görülmediğini belirtti.

Di'Iasio, düzenli okul devamının öğrenme ve akademik başarı açısından önemine dikkat çekerek velilerin okullarla iş birliği yapması gerektiğini söyledi.