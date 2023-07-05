Dönence 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Dönence dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte son bölüm özeti

Dönence dizisi 2. bölümü merakla beklenirken ilk bölümde yaşananlar da sorgulanıyor. 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Dönence dizisi sezona iyi bir başlangıç yaptı. Her salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Dönence dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başardı. Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini konu almaktadır. İşte Dönence 2. bölüm fragmanı ile son bölümde yaşananlar...

DÖNENCE DİZİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların yeni dizisi Dönence'nin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Atakan Hoşgören ve Didem İnselel gibi başarılı isimler yer alıyor. Dönence'nin 2. bölümü 11 Temmuz Salı akşamı ekrana gelecek.

DÖNENCE 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kimseye haber vermeden evden ayrılan Gülce kayboluyor. Gece ve Özgür Gülce'yi bulmak için harekete geçer. Miro'da Gülce'yi bulmak için motoruna atlar. Öte yandan Verda ve Cem de kaygılı bir şekilde Gülce'yi aramak için yola koyulur. Peki, Gülce'yi bulabilecekler mi?

DÖNENCE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dönence dizisinin ilk bölümde Gece ve Özgür birbirlerinin hayatlarına zorunlu bir giriş yapar ve ikili için artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır.

Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir?

Gece’nin zar zor kabul ettiği bu yolculuğa en yakın arkadaşı Sera da eşlik eder. Özgür ise Foça’da Ata Sörf Kulübü’nde yelkenli rehberi olarak çalışmaktadır. Özgür'ün de Rüzgâr adında otizmli bir kardeşi vardır. Verda ve Cem kızları Gece ve Gülce ile beraber Foça’ya taşınmaya karar verir. Bu karar sadece kendi hayatlarında değil, Özgür, Rüzgar ve Gece’nin sevgilisi Miro’nun hayatlarında da önemli değişiklikler olmasına sebep olacaktır.



