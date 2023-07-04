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Dönence'nin Özgür'ü Caner Topçu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Caner Topçu'nun hayatı ve biyografisi

04.07.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence dizisinin Özgür'ü Caner Topçu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D'nin yeni yaz dizisi bugün görücüye çıkıyor. Ünlü oyuncu, Sümeyye Aydoğan ile başrolü paylaşıyor. Dönence'de Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş gibi isimler de yer alıyor. Kanal D'nin yeni dizisi, "Exceptional" isimli İsrail yapımından uyarlandı. Peki, Dönence'nin Özgür'ü Caner Topçu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Caner Topçu'nun hayatı ve biyografisi...

Dönence'nin Özgür'ü Caner Topçu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Caner Topçu'nun hayatı ve biyografisi

Caner Topçu Dönence dizisinde Özgür karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu bu nedenle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini konu edinen dizi birçok duyguyu aynı anda yaşatacak. Caner Topçu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'nin Özgür'ü Caner Topçu hakkında merak edilenler...

CANER TOĞÇU KİMDİR?

Caner Topçu 1997 Haziran'ında İstanbul'da doğan 25 yaşındaki Caner Topçu, tiyatro kökenli bir oyuncudur. Daha önce bir çok tiyatro oyununda sahne almıştır. Günümüz itibariyle tiyatro'nun yanı sıra sinema ve dizilerde de rol almaktadır.

İstanbul'un Kartal ilçesinde ikamet etmektedir.

DÖNENCE DİZİSİNİN ÖZGÜR'Ü CANER TOPÇU'NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Caner Topçu; İnançtan Zafere, Sarıkamış, Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var isimli tiyatro oyunlarında sahne almıştır.

Bilinçsizler adlı sinema filminde Recep karakterini canlandıran oyuncu; 2018 yılında aksiyon, macera ve drama türünde Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk isimli sinema filminde rol almıştır.


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