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Donutu böyle deneyin: Elma diliminden donut tarifi

07.02.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da bir hayli popüler, son zamanlarda ülkemizde de sıklıkla tüketilen bir tatlı tarifi olan donutu tatmışsınızdır. Üzerinin şekerlemesi ve çikolata kaplamasıyla, eşsiz lezzetli hamuruyla çok sevilen bu tarifi evde de yapmak elbette mümkün! Ancak biz tarifi daha da kolay hale getirdik.

Donutu böyle deneyin: Elma diliminden donut tarifi

Mayalı ve dinlenen hamurlardan elde edilen donut için biz bu tarifte elma kullandık. Hem daha vitaminli hem pratik hem kendinden aromalı bir lezzet olarak sık sık denemek isteyeceğiniz elmalı donut için tarifimize geçelim. Evde kalmış elmalarınızı da değerlendirebileceğiniz, lezzetli mi lezzetli bir tarif olduğunun şimdiden garantisini de vermiş olalım.

ELMALI DONUT TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 1 yumurta

  • Yarım su bardağı süt

  • Yarım limon suyu

  • 1 tutam tuz

  • 1 paket vanilya

  • Yarım bardak un

  • 3 elma

KIZARTMAK İÇİN

  • Ayçiçeği yağı

BULAMAK İÇİN

  • 3 çorba kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın

SÜSLEMESİ İÇİN

  • 3-4 adet ceviz

  • Eritilmiş bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Bir karıştırma kabının içerisine yumurtayı kırın. Mikser yardımıyla çırpın.

  • Ardından sütü ve tuzu da ilave edin. Düşük devirli mikserde karıştırmaya devam edin.

  • Karışıma limon suyu ve vanilyayı da ekledikten hemen sonra ununuzu ilave edin. Bu noktada mikserinizin devrini yükselterek çırpın.

  • Tam bir krep ya da pankek hamuru gibi bir kıvam elde etmeye çalışın.

  • Ardından elmalarınızı yıkayın ve soyun.

  • Elmaları enlemesine olacak şekilde halka halka doğrayın. (Elmaların kalınlığını damak zevkinize göre ayarlayın.)

  • Elma dilimlerinin ortasında kalan çekirdekleri bir şişe kapağı yardımı ile çıkarmak için kapağı dilimin ortasına bastırın ve ortası boş elma dilimleri elde edin.

  • Ocağınıza geniş 20 cm çapında bir kızartma tavasını alın ve yeteri kadar derin olacak şekilde ayçiçeği yağını ekleyin.

  • Yağınızı kızdırın.

  • Elma dilimlerini hazırladığınız yumurtalı sosa bulayın ve kızgın yağa yavaşça bırakın.

  • Arkalı önlü her iki tarafın da çok iyi kızarmasına özen gösterin.

  • Kızaran elmalı donutları fırın kağıdı serili tepsiye yerleştirin.

  • Toz şeker ve toz tarçını genişçe bir kasede karıştırın.

  • Elmalı donutları tarçınlı karışıma bulayın.

  • Dilerseniz üzerlerine benmari usulü erittiğiniz bitter çikolatayı sürün.

  • Son olarak cevizleri kırın ve elmalı donutların üzerlerine serpiştirin.

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