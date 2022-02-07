Donutu böyle deneyin: Elma diliminden donut tarifi

Mayalı ve dinlenen hamurlardan elde edilen donut için biz bu tarifte elma kullandık. Hem daha vitaminli hem pratik hem kendinden aromalı bir lezzet olarak sık sık denemek isteyeceğiniz elmalı donut için tarifimize geçelim. Evde kalmış elmalarınızı da değerlendirebileceğiniz, lezzetli mi lezzetli bir tarif olduğunun şimdiden garantisini de vermiş olalım.

ELMALI DONUT TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

1 yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım limon suyu

1 tutam tuz

1 paket vanilya

Yarım bardak un

3 elma

KIZARTMAK İÇİN

Ayçiçeği yağı

BULAMAK İÇİN

3 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı toz tarçın

SÜSLEMESİ İÇİN

3-4 adet ceviz

Eritilmiş bitter çikolata

HAZIRLANIŞI