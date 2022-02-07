Donutu böyle deneyin: Elma diliminden donut tarifi

Mayalı ve dinlenen hamurlardan elde edilen donut için biz bu tarifte elma kullandık. Hem daha vitaminli hem pratik hem kendinden aromalı bir lezzet olarak sık sık denemek isteyeceğiniz elmalı donut için tarifimize geçelim. Evde kalmış elmalarınızı da değerlendirebileceğiniz, lezzetli mi lezzetli bir tarif olduğunun şimdiden garantisini de vermiş olalım.
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
1 yumurta
Yarım su bardağı süt
Yarım limon suyu
1 tutam tuz
1 paket vanilya
Yarım bardak un
KIZARTMAK İÇİN
BULAMAK İÇİN
3 çorba kaşığı toz şeker
SÜSLEMESİ İÇİN
3-4 adet ceviz
HAZIRLANIŞI
Bir karıştırma kabının içerisine yumurtayı kırın. Mikser yardımıyla çırpın.
Ardından sütü ve tuzu da ilave edin. Düşük devirli mikserde karıştırmaya devam edin.
Karışıma limon suyu ve vanilyayı da ekledikten hemen sonra ununuzu ilave edin. Bu noktada mikserinizin devrini yükselterek çırpın.
Tam bir krep ya da pankek hamuru gibi bir kıvam elde etmeye çalışın.
Ardından elmalarınızı yıkayın ve soyun.
Elmaları enlemesine olacak şekilde halka halka doğrayın. (Elmaların kalınlığını damak zevkinize göre ayarlayın.)
Elma dilimlerinin ortasında kalan çekirdekleri bir şişe kapağı yardımı ile çıkarmak için kapağı dilimin ortasına bastırın ve ortası boş elma dilimleri elde edin.
Ocağınıza geniş 20 cm çapında bir kızartma tavasını alın ve yeteri kadar derin olacak şekilde ayçiçeği yağını ekleyin.
Yağınızı kızdırın.
Elma dilimlerini hazırladığınız yumurtalı sosa bulayın ve kızgın yağa yavaşça bırakın.
Arkalı önlü her iki tarafın da çok iyi kızarmasına özen gösterin.
Kızaran elmalı donutları fırın kağıdı serili tepsiye yerleştirin.
Toz şeker ve toz tarçını genişçe bir kasede karıştırın.
Elmalı donutları tarçınlı karışıma bulayın.
Dilerseniz üzerlerine benmari usulü erittiğiniz bitter çikolatayı sürün.
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