Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır? Google, Şampiyon Adası Oyunlarını neden Doodle yaptı?

Google, Tokyo Olimpiyatları nedeniyle bir Doodle oyunu tasarladı. Şampiyon Adası Oyunları Japon tarihi ve folklorundan ilham alınarak tasarlandı. 7 mini oyun ile yapılan Doodle’da ilk mini oyunu geçtikten sonra bir takıma katılmanız isteniyor.

DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNU NASIL OYNANIR?

Champion Island Games yani Google'a ait Şampiyon Adası Oyunları, 23 Temmuz Cuma günü arama motorunda Doodle olarak tasarlandı. Lucky the Calico Ninja Cat olarak oynarken, Karasu (bir karga), Ushi (bir inek), Kappa (bir Japon kaplumbağası) ya da Inari (bir tilki) tarafından temsil edilen Kırmızı, Mavi, Yeşil ya da Sarı takımlara katılabilirsiniz. Ayrıca 7 farklı oyun bulunuyor.

Google ana sayfasının eğlenceli yanlarından biri de "Doodlelar". Bunlar çoğunlukla Google logosunun sanatsal versiyonlarıdır, fakat bazen tam gelişmiş oyunlardır. 2021 yılında düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları için Google yeni bir Doodle'a imza attı.

Tipik olarak, bunlar minimum grafiklere sahip basit tek tıklamalı oyunlardır. Fakat Olimpiyatlar için Google, "Şampiyon Adası"nı başlattı. Bu, şimdiye dek görülen en büyük Google Doodle oyunu olarak tarihe geçti. Champion Island adındaki mini oyun ve keşfedilecek alan içeren bir RPG'dir.

Oyun "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor. İlk mini oyunu geçmenizin ardından bir takıma katılmanız isteniyor. (Kırmızı, Mavi, Sarı veya Yeşil.) Ayrıca hangi takımın kazandığını gösteren küresel bir lider tablosu yer alıyor.

Bir takımınız olduğunda, her sporun "şampiyonlarını" bulmalı ve onlara mini oyunlarda meydan okumalısınız. Bu şampiyon isimler, Japon tarihi ve folklorundan ilham alınarak tasarlanmıştır. Toplamda, ragbi, masa tenisi, yüzme, koşu ve tırmanma dahil olmak üzere 7 mini oyun bulunuyor. Bu oyunların dışında yan görevler ve yer alacak.

Doodle Şampiyon Adası’nda tamamlanması gereken oyunlar;

– Masa Tenisi

– Kaykay

– Okçuluk

-Rugby

– Sanatsal Yüzme

-Tırmanma

– Maraton



