Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır? Google, Şampiyon Adası Oyunlarını neden Doodle yaptı?

Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır? Google, Şampiyon Adası Oyunlarını neden Doodle yaptı?

23.07.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Şampiyon Adası Oyunları ile ilgili bir Doodle hazırladı. Kullanıcılarına izlettiği bir videonun ardından oyunun seçenekleri sayfası açılıyor. Kullanıcılar da diledikleri bölümde Şampiyon Adası Oyunlarını oynayabiliyor.

Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır? Google, Şampiyon Adası Oyunlarını neden Doodle yaptı?

Google, Tokyo Olimpiyatları nedeniyle bir Doodle oyunu tasarladı. Şampiyon Adası Oyunları Japon tarihi ve folklorundan ilham alınarak tasarlandı. 7 mini oyun ile yapılan Doodle’da ilk mini oyunu geçtikten sonra bir takıma katılmanız isteniyor.

DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNU NASIL OYNANIR?

Champion Island Games yani Google'a ait Şampiyon Adası Oyunları, 23 Temmuz Cuma günü arama motorunda Doodle olarak tasarlandı. Lucky the Calico Ninja Cat olarak oynarken, Karasu (bir karga), Ushi (bir inek), Kappa (bir Japon kaplumbağası) ya da Inari (bir tilki) tarafından temsil edilen Kırmızı, Mavi, Yeşil ya da Sarı takımlara katılabilirsiniz. Ayrıca 7 farklı oyun bulunuyor.

Google ana sayfasının eğlenceli yanlarından biri de "Doodlelar". Bunlar çoğunlukla Google logosunun sanatsal versiyonlarıdır, fakat bazen tam gelişmiş oyunlardır. 2021 yılında düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları için Google yeni bir Doodle'a imza attı.

Tipik olarak, bunlar minimum grafiklere sahip basit tek tıklamalı oyunlardır. Fakat Olimpiyatlar için Google, "Şampiyon Adası"nı başlattı. Bu, şimdiye dek görülen en büyük Google Doodle oyunu olarak tarihe geçti. Champion Island adındaki mini oyun ve keşfedilecek alan içeren bir RPG'dir.

Oyun "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor. İlk mini oyunu geçmenizin ardından bir takıma katılmanız isteniyor. (Kırmızı, Mavi, Sarı veya Yeşil.) Ayrıca hangi takımın kazandığını gösteren küresel bir lider tablosu yer alıyor.

Bir takımınız olduğunda, her sporun "şampiyonlarını" bulmalı ve onlara mini oyunlarda meydan okumalısınız. Bu şampiyon isimler, Japon tarihi ve folklorundan ilham alınarak tasarlanmıştır. Toplamda, ragbi, masa tenisi, yüzme, koşu ve tırmanma dahil olmak üzere 7 mini oyun bulunuyor. Bu oyunların dışında yan görevler ve yer alacak.

Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oynanır? Google, Şampiyon Adası Oyunlarını neden Doodle yaptı?

Doodle Şampiyon Adası’nda tamamlanması gereken oyunlar;

– Masa Tenisi

– Kaykay

– Okçuluk

-Rugby

– Sanatsal Yüzme

-Tırmanma

– Maraton


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
PARTNERKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldiKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldi
"Bizim Çocuklar"ın eEuro2021 macerası başlıyor!"Bizim Çocuklar"ın eEuro2021 macerası başlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Google Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Rekoru kırdı! 200 milyon dolar kazandı

Rekoru kırdı! 200 milyon dolar kazandı

Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı! Serveti dudak uçuklattı

Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı! Serveti dudak uçuklattı

Hayvanlar tarafından büyütüldü! Normal hayata uyum sağlayamadı

Hayvanlar tarafından büyütüldü! Normal hayata uyum sağlayamadı

Exxen maç ücretleri ne kadar?

Exxen maç ücretleri ne kadar?

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Terlemesini azaltmak istedi! Ölümüne neden oldu

Terlemesini azaltmak istedi! Ölümüne neden oldu

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Olumsuz eleştirilere cevap verdi! “Seksi hissediyorum”

Olumsuz eleştirilere cevap verdi! “Seksi hissediyorum”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.