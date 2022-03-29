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  4. Dört kez evlenen Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı

Dört kez evlenen Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı

29.03.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren Ozan Orhon, Ağustos 2021'de uzun zamandır aşk yaşadığı kabin memuru Selcan Demirci ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle hayatını birleştirdi. Ünlü şarkıcı, dördüncü nikâhı için "Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman karşılaştık" açıklamasını yaptı.

Dört kez evlenen Ozan Orhon'dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı

Bir döneme damga vuran Ozan Orhon, ilk evliliğini 1997 yılında manken Ebru Şallı ile yapmıştı. Ünlü çift, bir yıl sonra boşanmıştı. Şarkıcı, ikinci evliliğini başka bir manken olan Yeşim Erçetin ile yaptı. İkilinin bu beraberlikten Yağmur adında bir kızları dünyaya gelmişti. 2014'te Birgül Orhon'la dünyaevine giren Orhon, bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayıp boşanmıştı.

"HAYATIMIN MUCİZESİ SELCAN"

Ozan Orhon, önceki gün Esra Sönmezer’in hazırlayıp sunduğu ‘Pembe Pijama’ programına katıldı. Geçtiğimiz ağustos ayında dördüncü evliliğini Selcan Demirci ile yapan 49 yaşındaki popçu, “Hayatımın mucizesi olarak bakıyorum. Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman karşılaştık" dedi.

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"ROBINSON CRUSOE HAYATI YAŞIYORDUM"

Orhon, "Yalnız başıma Robinson Crusoe hayatı yaşıyordum. Hayat bir şekilde karşınıza çıkartabiliyor. Evliliklerimin hiçbirinden pişman değilim. İyi ki de onlar yaşandı ki doğruyu ve sevdiğim insanı buldum” şeklinde konuştu.

"TAYT GİYECEKSİNİZ İYİ BİR FİZİĞE SAHİP OLMALISINIZ"

Sunucu Esra Sönmezer’in tayt polemiğini hatırlatması üzerine Ozan Orhon, “Tayt giyecekseniz iyi bir fiziğe sahip olmalısınız. Küçümsemek için söylemiyorum ama olmuyorsa olmuyor" ifadelerini kullandı.

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"EBRU'YU YAŞANMAMIŞ SAYDIM"

Ozan Orhon, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Ebru Şallı'yı yaşanmamış saydım. Evcilik gibiydi. Ebru’yu hayatımdan çıkardım, yaşanmamış saydım. O ayrılırken bana karşı ne kadar şov yapsa da ondan kötü ayrılmadım" açıklamasını yapmıştı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ozan Orhon, 2000'li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Hakkında merak edilenlerini '2. Sayfa' programında anlatan şarkıcı, "Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim. Hortum midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar. En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda. Şu an hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum" demişti.

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Ebru Şallı
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