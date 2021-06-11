Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dört mevsimin bir arada yaşandığı Cennet ve Cehennem Vadisi, kartpostalları kıskandıracak görüntüler oluşturdu

Dört mevsimin bir arada yaşandığı Cennet ve Cehennem Vadisi, kartpostalları kıskandıracak görüntüler oluşturdu

11.06.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’ye bağlı Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi, doğaseverlerin ilk adresi oldu. Dört mevsimin bir arada yaşandığı bölgede ziyaretçiler haziran ayında kart topu oynadı.

Dört mevsimin bir arada yaşandığı Cennet ve Cehennem Vadisi, kartpostalları kıskandıracak görüntüler oluşturdu

Bölgenin eşsiz manzarasıyla nam salan ve dört mevsimin bir arada yaşandığı 3 bin 500 rakımdaki Cennet ve Cehennem vadileri, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bir tarafı binlerce yıllık devasa buzullarla kaplı olan vadi, diğer tarafında ise çeşit çeşit çiçeklerle muhteşem bir görüntüye sahip. Hakkari ile Yüksekova arasında bulunan Cilo Dağı’nın eteklerinde bulunan Cennet ve Cehennem vadileri, huzur ortamıyla artık doğa severleri ağırlıyor. Türkiye’nin ikinci en yüksek dağı olarak bilinen Cilo Dağı eteklerinde dört mevsimin bir arada yaşandığı vadiler, çeşit çeşit bitki türüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Haziran ayına rağmen karın keyfini çıkaran doğaseverler, bol bol kartopu oynadılar.

1

Kendiliğinde yetişen ve değişik şekillerde tüketilen bitkiler başta olmak üzere hayvancılık için de vazgeçilmez bir bölge olan vadiler için doğaseverlere rehberlik yapan Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman, “Cilo dağları arasında bulunan Cennet ve Cehennem vadilerinde şu an 4 mevsim bir arada yaşanıyor.

3

Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle buranın milli parka dönüştürmesi, hem yurt içi hem de yurt dışında ziyaretçilerin ilgisini çekti. Türkiye’nin çok değişik illerinde gelen misafirlerimiz var. Bizde şu an Cennet ve Cehennem vadilerindeyiz. Bir tarafı yeşillik olması göz kamaştırırken, öte yandan karla kaplı dağları kendine hayran bırakıyor. Artık burası doğaseverleri ağırlıyor. Gelen ziyaretçiler şu an 4 mevsimin keyfini yaşıyorlar. Bir tarafta kar bir tarafta sarı çiçeklerin bir arada olmasının şaşkınlığını yaşıyorlar gelen misafirlerimiz. Bölgeye turistlerin gelmesi vatandaşımıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

2

Doğasever Ahu Akbaş da, yaklaşık 10 gündür Hakkari bölgesinde olduğunu belirterek, “Şu anda Cennet ve Cehennem vadilerindeyiz. Burası inanılmaz güzel. Bizler 4 mevsimi şu an bir arada yaşıyoruz. Buraya ikinci gelişim. Buraya herkesi bekleriz, çünkü harika bir doğa manzarası var” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Hakkari’deki Cilo Dağları doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarının yeni rotası olduHakkari’deki Cilo Dağları doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarının yeni rotası oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Gizemli cennet! Kaynağı bilinmiyor Gizemli cennet! Kaynağı bilinmiyor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Eşinin vefatıyla şehri terk etti! Tek başına adada yaşıyor

Eşinin vefatıyla şehri terk etti! Tek başına adada yaşıyor

Dizi severleri ekrana kilitleyecek en iyi yapımlar! Sizin için derledik

Dizi severleri ekrana kilitleyecek en iyi yapımlar! Sizin için derledik

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İnanılmaz! Bacak boyu 1.08 metre

İnanılmaz! Bacak boyu 1.08 metre

Evlendikten sonraki 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri yasak

Evlendikten sonraki 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri yasak

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.