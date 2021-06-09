Hakkari’deki Cilo Dağları doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarının yeni rotası oldu

Geçen yıl "milli park" ilan edilen Hakkari'deki Cilo Dağları huzurun hakim kılınmasıyla yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Her gün kafileler halinde gelerek Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile eteklerindeki buzulları gezen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bölgede kamp kurup fotoğraf çekerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Zirvelerinde dört mevsim boyunca erimeyen kar ve buz örtüsü bulunan, vadilerinde rengarenk çiçekler açan bölgenin güzelliklerini keşfetme imkanı bulan ziyaretçiler, çektikleri fotoğrafları ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak kentin tanıtımına da katkı sağlıyor. “BÖLGEMİZ İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI” Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman, kentin son zamanlarda doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldiğini söyledi. Bölgenin turizmle anılmasının sevindirici olduğunu belirten Adıyaman, "Valilik ve Hakkari Üniversitesi'nin çalışmalarıyla Cilo Dağları'nın olduğu bölge Milli Park ilan edildi ve bilinirliliği arttı. Bununla beraber bölgemiz ilgi görmeye başladı. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok doğasever ve fotoğrafçı ilimize gelmeye başladı. Giderek daha çok turisti ağırlayacağımıza inanıyorum. Bölge halkı da turizmdeki canlılıktan memnun. Misafirler bölgemizin güzelliklerine hayran kalıyor. Daha çok vakit geçirmek, bir daha gelmek istiyorlar." dedi.

Turizmin canlanmasıyla doğa sporlarının da geliştiğini, doğa kulübü ve dernek sayısının da arttığını aktaran Adıyaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki normalleşmeyle turizmde büyük bir sıçrama beklediklerini ifade etti. DÖRT MEVSİM BİR ARADA Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen Ahu Akbaş ise bölgeye ikinci kez geldiğini ve her gelişinde farklı güzellikleri keşfetmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı. Cilo'da bir günde dört mevsimi bir arada yaşama imkanı bulduklarını anlatan Akbaş, "Türkiye'nin en güzel dağlarından birindeyiz. İnanılmaz güzel bir coğrafya. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Çektiğimiz fotoğraflarla bunu belgelemeye çalıştık. Bir tarafta inanılmaz zirveler, bir tarafta çiçekler ve yemyeşil bitkiler, diğer taraftan da buzullar var daha ne olsun. Birçok fotoğrafçı buraya gelmek istiyor." dedi. Eşiyle İstanbul'dan gelen Sati Güler de "Bu kadar güzelliklerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Müthiş bir kültür ve coğrafya. İnsanları çok misafirperver. Herkesi bölgeye davet ediyoruz. Doğası hiç bozulmamış, insanı çok etkiliyor. Buraları ne şiirle, ne romanla ne de hikayeyle anlatmak mümkün. Gelip görmek, yaşamak gerekiyor. Huzurlu ve rahat bir ortam var. İyi ki gelmişiz." ifadelerini kullandı.